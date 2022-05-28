台北文學獎得獎名單揭曉！評審：作品呈現強烈時代意識

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 第24屆台北文學獎今(28)日舉行頒獎典禮，影像工作者威瑪抱走小說類首獎，散文類首獎則頒發給擔任記者的謝瑜真。

第24屆台北文學獎今(28)日在台北市中山堂光復廳舉行頒獎典禮，總計頒發24個獎項，典禮由作家王文華主持，並且由泥灘地浪人及長弓舞蹈劇場帶來精采演出，本屆共有來自香港及馬來西亞等5位外籍得主，還有1位已取得台灣國籍的越南華裔作家，年紀最大的得主為53歲，年紀最小的得主為22歲。

第24屆台北文學獎總獎金高達253萬元。投稿者除了來自台灣各縣市外，亦有來自亞洲、美洲、大洋洲等地，共計收到1,636件來稿。評審從中選出23件得獎作品，寫作取材類型多元，展現創作者實踐書寫的企圖心，且作品內容充分反映時代感及生活感。評審致詞代表宇文正表示，本屆投稿作品呈現強烈的時代意識。透過臺北文學獎，再次重新凝視臺北這座城市，從年輕得主們新鮮的眼光與感慨，折射這個年代的脈動。

小說類首獎是由影像工作者威瑪，以兩條穩定的敘事線──虛擬遊戲設計師現實與童年的創傷所結構的作品〈山中怪獸〉獲得。評審認為作者以文字編織創造類近一種無定向性平面的「克萊因瓶」的迷魅世界，用以解釋記憶翻牆越界的小說想像。本部作品展現紮實思索了類型跟文學結合的文學意識。

散文類首獎由擔任記者的謝瑜真，以〈霧裡之城〉描寫2位分別來台南的女孩與來自香港的男孩，在台北這個霧中之城相遇相戀的片斷。評審認為故事在敘事日常中前進，描述一種生活處境，卻也可能隱喻台北人的生活感受，是一篇完整且有力量的作品。



現代詩類首獎由標題出自日本動漫《火影忍者》角色培因的知名台詞「感受痛苦吧」（「痛みを感じろ」（itami o kanjiro））的〈一袋米要扛幾樓〉獲得。甫一公告得獎名單，本篇作品隨即在網路上引起熱烈迴響，作者洪萬達也提前公開全文並親自回覆網友的討論。評審表示作者擁有完整的寫作能力以及對意象掌握的嫻熟功力。利用日文諧音不但傳達了年輕人對於生命真相探索的初體驗，也讓讀者也開始真切感受到了「感受痛苦吧」的驚悸和感動。



古典詩類首獎由目前任教於國立師範大學國文學系的陳亭佑以書寫當下流行的疫情作品〈辛丑夏秋台北記疫四章〉獲得。四首詩依時序分別書寫從疫情破口到封城，進而寫封城之後的視訊會議與宅配購物成為日常生活，末章則以坦懷寄簡友人，各自珍重；展現出對此事件之心境流轉，綿密宛轉，頗有個人愁思與關切。評審認為將現代事件置入古典詩歌載體之中，不會鑿空與時代脫節，又能展現個人情懷與詩歌情韻，展現創作者的學養與鎔裁能力。



舞台劇本類首獎由劇場藝術工作者郭宸瑋以發生在2014年1月25日清晨4時55分發生的33噸砂石車衝撞總統府的真實事件為本，所創作的作品〈祕密行動代號：斬殺歌利亞〉獲得。本部作品獲得全部評審的一致認可，評審指出，敘事性的寫法，提供符合此類議題的戲劇表現方式；作品中的多樣性線索，皆有可循的脈絡，讓觀眾走入一個充滿期待的戲劇世界中，是一部兼具議題內涵及美學能量的劇作。

本屆文學年金獎助計畫的三位入圍者馬尼尼為、羅漪文、唐墨；第22屆年金類決審是台北文學獎的最大獎項，由楊隸亞《男子漢》獲獎(原計畫名稱：台北男子圖鑑)，13篇動人小說描摹臺灣社會不同階層的男性臉譜，5月底將由時報出版正式發行。