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【同仇敵愾】立陶宛百姓集資買無人機贈烏克蘭 3天湧入破億捐款

全球頭一遭，一國民眾合資添購無人機贈與他國

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/28 17:32
土耳其拜卡Baykar Bayraktar TB2無人機（圖／拜卡官網）

土耳其拜卡Baykar Bayraktar TB2無人機（圖／拜卡官網）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）烏克蘭藉無人機成功摧毀了多個俄國軍事標的，從油槽、登陸艇到黑海旗艦莫斯科號，戰功赫赫。為了展現對烏國的支持，立陶宛民眾發起了一項相當另類的集資活動，要買的可不是什麼普通商品，而是一架先進軍用無人機，向全世界釋出訊息，我們力量雖小，心意卻很大。

曾是蘇聯成員國的立陶宛，對烏克蘭遭受俄國欺凌，同感憤慨。立國網路媒體Laisves TV 25日發起了一項集資活動，目標500萬歐元（新台幣1億5,700萬元），要為烏克蘭添購一架土耳其製拜卡「旗手」TB2（Baykar Bayraktar TB2）無人機。

根據路透，活動發起三天，就籌得了320萬歐元（逾新台幣1億元）的款項，多為小額捐款，民眾的熱烈支持，可見一斑。發起方稱，這項活動堪稱是全球首個百姓自主發起，購入大型軍備贈他國的例子，已獲立陶宛與烏克蘭國防部及拜卡公司同意。TB2無人機在本次戰事以及敘利亞、利比亞衝突中，都證實好用，立下了功勞。

近些年來，烏克蘭已向拜卡公司購入20架TB2武裝無人機，1月又下單了16架，3月完成交付。

根據拜卡官網，旗手TB2無人機是一款中程無人機，可執行偵察與攻擊任務。巡航速度時速130公里，最快速度220公里。一般飛行高度約5,486公尺，最高可達7,620公尺。可掛載150公斤彈藥，4枚雷射制導飛彈。滯空時間27小時。
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俄國
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更新時間 : 2022-05-28 18:56 GMT+08:00

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