新制上路後！台灣首次住院數低於出院數　陳時中：積極研討邊境解封

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)快篩陽即確診新制上路後台灣首次住院數低於出院數，陳時中表示，正在研議邊境解封相關措施，很快就會對外宣布。

綜合媒體報導，中央流行疫情指揮中心今(28)日公布醫療量能數據，全國空床率達43.2%、急診人數2.5萬，陳時中說，疫情爆發後「住院數第一次比出院數還少」，住院數變少後，空床率也稍微增加，昨天是30%到32%，今日則來到43.2%，新政策（快篩陽性經診斷後確診）上路之後，急診壓力相對減輕，急診人數2.5萬人，在這段時間是相對低點。

針對開放邊境相關問題，陳時中說，邊境開放已經有些計劃正在討論中，過去台灣染疫率很低，國外染疫率很高，現在國內染疫率升高、約6%，跟國外染疫率6%是差不多的風險，因此不再考慮將病毒阻絕在境外，而是要考慮醫療量能是不是能夠承受。

陳時中表示，目前沒有立刻開放邊境的原因就是台灣疫情正在發生，醫護也有染疫狀況，有醫療量能的壓力在，因此未來邊境開放將會考慮醫療量能的能力，現在已經有看到曙光，住院人數比出院人數還要少一點點，過一段時間醫療量能可以再有些空間。

陳時中強調，為了讓經濟維持穩定，世界各國都在開放，這部分經濟部有積極研討，很快就會對外宣布；旅遊及外交等其他方面，會跟相關單位共同研議，要如何統一使用，現在都會開始討論。