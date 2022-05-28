台灣男星郭彥均傳醫護「很多孩子就這樣走了」　恐遭刑事局約談開罰300萬元

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)台灣男藝人郭彥均25日在臉書上分享與醫護友人對話提及因疫情很多孩子都走了，內政部警政署刑事警察局今天表示，將主動追查假訊息部分，不排除近期約談郭彥均。

郭彥均近日於臉書分享和醫護友人討論疫情的對話截圖，提及「小孩越來越慘」及「看到這多孩子就這樣走了」，身為公眾人物的郭彥均希望幫忙宣導尊重辛苦的醫護，民眾不要群聚一起戰勝病毒度過非常時期。然而，該貼文雖獲得許多網友正面評價，但也引起許多誤會目前已遭移除，郭彥均於昨日發文強調，沒有在暗指單位知情不報或是隱匿疫情，並說自己心情受到很大的影響「真的很抱歉」。

行政院長蘇貞昌表示，這種不實謠言內容相近，有很明顯的操作痕跡，非常不法、不宜，更對辛苦的防疫工作不尊重、引起社會恐慌，將加以咎責、查辦。

刑事局今(28)日表示，將主動追查「很多孩子走了」相關網路貼文涉及假訊息部分，不排除近期約談貼文者包含藝人郭彥均等到案說明。因案情牽涉COVID-19疫情，須由衛生主管機關認定是否為假訊息，目前此案屬於關注輿情階段，尚未進行偵查作業。

有網友在PTT貼文「從郭彥均事件看台灣社會是不是病了」指出，從郭彥均內文看起來大綱就是，疫情嚴峻，醫護友人精神壓力大打來訴苦，希望身為公眾人物的郭能幫忙呼籲減少群聚保持社交距離，最後再希望大家能好好珍惜愛護台灣的醫療人員，從上面真的找不太出攻擊的點啊？

指揮官陳時中今天下午在記者會說，每條生命的喪失都令人感到惋惜，但藉此炒作並不好也不應該，目前國內共有10名兒童染疫過世，都是在4月15日以後，也都在不同時間、地點，網路上流傳的訊息與事實不符。

陳時中稱，如有特定人員或團體散播疫情謠言、不實訊息，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰300萬元或3年以下有期徒刑、拘役，呼籲民眾不要任意傳播類似訊息。



郭彥均於25日貼出和醫護對話(圖擷取自郭彥均臉書)