COVID-19疫苗究竟有多少保護力？成大研發蛋白晶片 只需一滴血

（台灣英文新聞 / 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）病毒持續變異，令人對疫苗大打問號。成功大學團隊研發出了一款「高通量新冠變種病毒蛋白晶片」，只需要一滴血，就能檢測是否具有能對抗各種病毒株的中和抗體。

成大生物科技與產業科學系助理教授許觀達表示，現行疫苗主要針對原始COVID病毒株所設計，加上人們施打疫苗後的反應不一，促使團隊著手研發多種變種病毒的檢測。團隊研發出的高通量檢測晶片如指尖大小，可分析血液裡對抗「新冠變種病毒」的「中和效力」與「抗體濃度」，一個多小時就能判讀結果。

此種技術能在晶片上模擬各種病毒與受體的結合，具有省樣品、省時間、省金錢與同時分析多種變異株等優勢，也能保障操作人員的安全。除了血液抗體檢測外，許觀達團隊也針對親和性藥物如蛋白藥物、抗體藥物與小分子藥物發展檢測方法，可快速評估藥物對抗變種COVID病毒的能力。

此外，團隊還研發出另一款可用於分析COVID輕重症患者免疫反應的蛋白晶片，藉由檢測分析患者的免疫特徵，輔助檢傷分類或預防性投藥。這兩項研究成果近期發表在國際期刊Biosensors and Bioelectronics及Analytical Chemistry。

許觀達指出，新冠蛋白晶片檢測技術已通過台灣專利認證，美國專利也正審查中，目前正和廠商討論合作與技轉，團隊也同步著手開發「攜帶式掃描儀」，對於小型診所、遠距醫療或是居家照護帶來更多便利性。



成大生物科技與產業科學系助理教授許觀達使用晶片掃描儀（圖／成大）