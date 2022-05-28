Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

印太經濟架構未納台灣 台美尋求6月經貿對話

雙方還在敲定對話內容與方式，數周內就會登場

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/28 14:26
台灣、美國國旗（圖／Getty Images）

台灣、美國國旗（圖／Getty Images）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國並未將台灣納入「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF），引起了外界質疑。美媒27日引述台灣官員說法稱，台美將於數周內進行拓展經貿關係的對話。

根據CNN，兩名高層官員透露，此一對話將尋求深化雙邊貿易投資關係，盼就供應鏈韌性、勞工、環境與永續發展等議題上建立制度化的合作。台灣應會派出代表團，參加6月26日至29日在馬里蘭州舉行的SelectUSA投資美國峰會。

總統拜登（Joe Biden）號召成立的印太經濟架構，參與者包括澳洲、汶萊、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國與越南，卻獨漏台灣。台灣強力表達欲參與的意願，一般相信首輪未納入我國，恐是因部分成員國憂心惹惱中國。

行政院政委鄧振中與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）20日在泰國APEC貿易部長中首度會晤，而中央社報導，我方官員證實，二人有望於6月再度會面，目前正在安排會晤事宜，仍未確定是否透過視訊或實體方式。

至於鄧戴會否選擇SelectUSA作為見面的場合，官員表示，並不排除此可能性，但雙方希望能愈早愈好。對話實質內涵、如何對外公布等細節，都還在商議。
美國
台灣
經貿
印太經濟架構
鄧振中
戴琪
拜登

相關新聞

InnoVEX創新獎得獎名單出爐 台灣熱舞自學App奪首獎
InnoVEX創新獎得獎名單出爐 台灣熱舞自學App奪首獎
2022/05/27 19:05
亞洲第2面！臺灣師範大學獲STARS大學永續金獎肯定
亞洲第2面！臺灣師範大學獲STARS大學永續金獎肯定
2022/05/27 14:32
「一中政策」不變 布林肯稱中國「最嚴重的長期挑戰」
「一中政策」不變 布林肯稱中國「最嚴重的長期挑戰」
2022/05/27 12:40
中國外長出訪南太平洋拉攏島國 打著什麼算盤？
中國外長出訪南太平洋拉攏島國 打著什麼算盤？
2022/05/26 18:43
未入IPEF不等同被排除 鄧戴將於華府二度會面
未入IPEF不等同被排除 鄧戴將於華府二度會面
2022/05/26 13:04

更新時間 : 2022-05-28 15:54 GMT+08:00

最受歡迎

5/26起「快篩陽＝確診」全民適用！陳時中：仍須經醫師診療確認　6種情況可PCR採檢
5/26起「快篩陽＝確診」全民適用！陳時中：仍須經醫師診療確認　6種情況可PCR採檢
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
台北市第13期疫苗預約平台5/24起預約　新增5至11歲的兒童BNT共7232名額
台北市第13期疫苗預約平台5/24起預約　新增5至11歲的兒童BNT共7232名額
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
健保卡一插就可知患者身分　新增提示含「快篩陽＝確診」、「居家隔離」等4類對象
健保卡一插就可知患者身分　新增提示含「快篩陽＝確診」、「居家隔離」等4類對象
日本團開起來？6月10日起台灣人去日本玩免篩檢、免隔離
日本團開起來？6月10日起台灣人去日本玩免篩檢、免隔離
輝瑞口服藥並用禁忌多！醫師解答一次看
輝瑞口服藥並用禁忌多！醫師解答一次看
【5/25台灣本土89352　中重症+191】兒童重症累計15例　含7例腦炎　羅一鈞：小孩接種疫苗可預防重症
【5/25台灣本土89352　中重症+191】兒童重症累計15例　含7例腦炎　羅一鈞：小孩接種疫苗可預防重症