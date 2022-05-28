印太經濟架構未納台灣 台美尋求6月經貿對話

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國並未將台灣納入「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF），引起了外界質疑。美媒27日引述台灣官員說法稱，台美將於數周內進行拓展經貿關係的對話。

根據CNN，兩名高層官員透露，此一對話將尋求深化雙邊貿易投資關係，盼就供應鏈韌性、勞工、環境與永續發展等議題上建立制度化的合作。台灣應會派出代表團，參加6月26日至29日在馬里蘭州舉行的SelectUSA投資美國峰會。

總統拜登（Joe Biden）號召成立的印太經濟架構，參與者包括澳洲、汶萊、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國與越南，卻獨漏台灣。台灣強力表達欲參與的意願，一般相信首輪未納入我國，恐是因部分成員國憂心惹惱中國。

行政院政委鄧振中與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）20日在泰國APEC貿易部長中首度會晤，而中央社報導，我方官員證實，二人有望於6月再度會面，目前正在安排會晤事宜，仍未確定是否透過視訊或實體方式。

至於鄧戴會否選擇SelectUSA作為見面的場合，官員表示，並不排除此可能性，但雙方希望能愈早愈好。對話實質內涵、如何對外公布等細節，都還在商議。