《捍衛戰士：獨行俠》不只台灣國旗夾克感人　阿湯哥讚主題曲「電影的心跳」

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)「阿湯哥」領銜主演的《捍衛戰士：獨行俠》話題不斷，先是有爭議性的台灣國旗夾克出現在電影裡感動粉絲，由Lady Gaga演唱的主題曲也讓無數觀眾眼角失守。

環球西洋表示，「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）睽違36年的經典續集電影《捍衛戰士：獨行俠》（ Top Gun: Maverick）本週在台上映， 不僅許多老影迷搶著進電影院重溫當年的感動， 未經歷當年盛況的新觀眾也一致叫好。 音樂一直在捍衛戰士系列電影中佔有舉足輕重的地位， 阿湯哥本人先前也在受訪中盛讚這次由女神卡卡（Lady Gaga）演唱的主題曲〈Hold My Hand〉（牽我的手）就是「電影的心跳」。

在1986年的《捍衛戰士》中，由柏林合唱團（Berlin） 演唱的主題曲〈Take My Breath Away〉以及插曲〈Danger Zone〉等都是老影迷心中的經典， 阿湯哥提到當有別人問他該如何超越時，他回應：「 我從來沒有想要超越，我只想要以最真誠的方式對待我們的故事。 這次原聲帶中我們找到羅恩巴夫（Lorne Balfe），還有我從電影《雨人》（Rain Man）時期就認識的漢斯季默（Hans Zimmer），以及替上一部《捍衛戰士》 操刀配樂的哈羅德方特梅耶（Harold Faltermeyer），並邀請女神卡卡也加入其中。」



Take My Breath Away



Danger Zone

說起這次的主題曲，阿湯哥說道：「 它完美打開了通往電影情緒核心的大門， 卡卡寫的歌曲自然而然融入電影中，這是我們電影的心跳！」

女神卡卡表示：「〈Hold My Hand〉不僅是為了這次電影而寫， 也是為了那些覺得自己永遠無法好起來的人而寫， 生命教會我在對自己失去信心時，依舊要相信人性。當你覺得孤單、悲傷或與世隔絕時， 就牽我的手吧，或許有一天你就能堅強、茁壯到能牽起自己的手。」

除了主題曲外，女神卡卡更參與多首配樂製作；新世代搖滾天團共和世代（OneRepublic） 也替電影演唱輕快插曲〈I Ain’t Worried〉，而〈​​Top Gun Anthem〉等也都能在這次的原聲帶中聽見。

原聲帶發行後隨即登上台灣iTunes以及博客來排行冠軍，已於全台發行。



Hold My Hand



I Ain’t Worried