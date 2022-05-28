《捍衛戰士：獨行俠》不只台灣國旗夾克感人　阿湯哥讚主題曲「電影的心跳」

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)「阿湯哥」領銜主演的《捍衛戰士：獨行俠》話題不斷，先是有爭議性的台灣國旗夾克出現在電影裡感動粉絲，由Lady Gaga演唱的主題曲也讓無數觀眾眼角失守。
環球西洋表示，「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）睽違36年的經典續集電影《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）本週在台上映，不僅許多老影迷搶著進電影院重溫當年的感動，未經歷當年盛況的新觀眾也一致叫好。音樂一直在捍衛戰士系列電影中佔有舉足輕重的地位，阿湯哥本人先前也在受訪中盛讚這次由女神卡卡（Lady Gaga）演唱的主題曲〈Hold My Hand〉（牽我的手）就是「電影的心跳」。
在1986年的《捍衛戰士》中，由柏林合唱團（Berlin）演唱的主題曲〈Take My Breath Away〉以及插曲〈Danger Zone〉等都是老影迷心中的經典，阿湯哥提到當有別人問他該如何超越時，他回應：「我從來沒有想要超越，我只想要以最真誠的方式對待我們的故事。這次原聲帶中我們找到羅恩巴夫（Lorne Balfe），還有我從電影《雨人》（Rain Man）時期就認識的漢斯季默（Hans Zimmer），以及替上一部《捍衛戰士》操刀配樂的哈羅德方特梅耶（Harold Faltermeyer），並邀請女神卡卡也加入其中。」
Take My Breath Away
Danger Zone
說起這次的主題曲，阿湯哥說道：「它完美打開了通往電影情緒核心的大門，卡卡寫的歌曲自然而然融入電影中，這是我們電影的心跳！」
女神卡卡表示：「〈Hold My Hand〉不僅是為了這次電影而寫，也是為了那些覺得自己永遠無法好起來的人而寫，生命教會我在對自己失去信心時，依舊要相信人性。當你覺得孤單、悲傷或與世隔絕時，就牽我的手吧，或許有一天你就能堅強、茁壯到能牽起自己的手。」
除了主題曲外，女神卡卡更參與多首配樂製作；新世代搖滾天團共和世代（OneRepublic）也替電影演唱輕快插曲〈I Ain’t Worried〉，而〈Top Gun Anthem〉等也都能在這次的原聲帶中聽見。
原聲帶發行後隨即登上台灣iTunes以及博客來排行冠軍，已於全台發行。
Hold My Hand
I Ain’t Worried