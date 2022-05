《捍衛戰士：獨行俠》不只台灣國旗夾克感人　阿湯哥讚主題曲「電影的心跳」

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)「阿湯哥」領銜主演的《捍衛戰士:獨行俠》話題不斷,先是有爭議性的台灣國旗夾克出現在電影裡感動粉絲,由Lady Gaga演唱的主題曲也讓無數觀眾眼角失守。

環球西洋表示,「阿湯哥」湯姆克魯斯(Tom Cruise)睽違36年的經典續集電影《捍衛戰士:獨行俠》( Top Gun: Maverick)本週在台上映, 不僅許多老影迷搶著進電影院重溫當年的感動, 未經歷當年盛況的新觀眾也一致叫好。 音樂一直在捍衛戰士系列電影中佔有舉足輕重的地位, 阿湯哥本人先前也在受訪中盛讚這次由女神卡卡(Lady Gaga)演唱的主題曲〈Hold My Hand〉(牽我的手)就是「電影的心跳」。

在1986年的《捍衛戰士》中,由柏林合唱團(Berlin) 演唱的主題曲〈Take My Breath Away〉以及插曲〈Danger Zone〉等都是老影迷心中的經典, 阿湯哥提到當有別人問他該如何超越時,他回應:「 我從來沒有想要超越,我只想要以最真誠的方式對待我們的故事。 這次原聲帶中我們找到羅恩巴夫(Lorne Balfe),還有我從電影《雨人》(Rain Man)時期就認識的漢斯季默(Hans Zimmer),以及替上一部《捍衛戰士》 操刀配樂的哈羅德方特梅耶(Harold Faltermeyer),並邀請女神卡卡也加入其中。」



Take My Breath Away



Danger Zone

說起這次的主題曲,阿湯哥說道:「 它完美打開了通往電影情緒核心的大門, 卡卡寫的歌曲自然而然融入電影中,這是我們電影的心跳!」

女神卡卡表示:「〈Hold My Hand〉不僅是為了這次電影而寫, 也是為了那些覺得自己永遠無法好起來的人而寫, 生命教會我在對自己失去信心時,依舊要相信人性。當你覺得孤單、悲傷或與世隔絕時, 就牽我的手吧,或許有一天你就能堅強、茁壯到能牽起自己的手。」

除了主題曲外,女神卡卡更參與多首配樂製作;新世代搖滾天團共和世代(OneRepublic) 也替電影演唱輕快插曲〈I Ain’t Worried〉,而〈​​Top Gun Anthem〉等也都能在這次的原聲帶中聽見。

原聲帶發行後隨即登上台灣iTunes以及博客來排行冠軍,已於全台發行。



Hold My Hand



I Ain’t Worried