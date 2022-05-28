台灣5/28暴增127例死亡！新增80,881例新冠肺炎確診

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增80,881例COVID-19確定病例，分別為80,835例本土個案及46例境外移入；另確診個案中新增127例死亡。



指揮中心表示，今日新增之80,835例本土病例，為38,139例男性、42,641例女性、55例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(16,001例)，高雄市(9,641例)，臺中市(9,031例)，桃園市(8,999例)，臺北市(7,998例)，臺南市(6,666例)，彰化縣(3,597例)，屏東縣(2,648例)，新竹縣(2,509例)，苗栗縣(2,024例)，宜蘭縣(1,870例)，新竹市(1,759例)，雲林縣(1,466例)，基隆市(1,433例)，花蓮縣(1,326例)，嘉義縣(1,014例)，南投縣(997例)，臺東縣(774例)，嘉義市(585例)，金門縣(203例)，澎湖縣(200例)，連江縣(94例)，相關疫情調查持續進行中。



指揮中心指出，今日新增127例本土病例死亡個案，為74例男性、53例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、118例具慢性病史、48例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月19日至5月25日，死亡日期介於5月11日至5月25日。



指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，28例男性，18例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，感染國家為美國4例、調查中42例。入境日介於今年5月26日至5月27日。



指揮中心統計，截至目前國內累計10,899,262例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,080,117例排除)，其中1,815,703例確診，分別為12,816例境外移入、1,802,833例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,911例COVID-19死亡病例，其中1,896例本土，個案居住縣市分布為新北市833例、臺北市521例、基隆市95例、臺中市66例、高雄市60例、桃園市50例、彰化縣48例、花蓮縣35例、臺南市32例、宜蘭縣31例、屏東縣29例、臺東縣及雲林縣各19例、新竹縣18例、嘉義縣11例、南投縣及嘉義市各9例、苗栗縣7例、金門縣及新竹市各2例；另15例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。