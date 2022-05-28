中國網民用語如巨嬰 文人嘆「中文已死」、年輕人喪失思考力

（台灣英文新聞 / 綜合報導）一名上海文字工作者，日前發表了一篇「中文已死」的文章，批判中國網路用語的「低齡化」趨勢，在文人圈引起了不小漣漪，也引發了不小論戰。有學者嘆，此現象除了凸顯世代差異，中文退化趨勢，更深的問題恐怕是，中國年輕世代的整體思考力凋零。

這篇《中文大約的確已經死了》，是由網路紅人王左中右所撰寫。他在文中點出了中國的中文退化跡象，越來越低幼、越來越敏感、越來越失去創造力、廢話越來越多，總而概括，中文已死。

例子不少。巨嬰化的用詞比比皆是，如防疫人員稱作大白，確診陽性成了兩腳羊，上海成了生煎包。於是出現了「大白來羊窩抓羊，小羊人乖乖畢業，生煎包加油加油」這種低齡表達法的莫名文句。

裁員叫畢業，抑鬱叫玉玉症，企業家叫馬爸爸。嚴肅的議題以戲謔的baby talk表達，他人的苦難變成幼兒園的打鬧。此外，他也不明白，「殺」字如何就成了敏感字，被屏蔽為方形符號☐如「口」。一些語彙頓時走向了十八禁，大殺四方變成了「大口四方」，殺人如麻變成「口人如麻」。

罄竹難書，例子不在少數。他感嘆，「中文之所以會死，就是因為死在了太年輕，死在了很多成年人越來越低齡。」

對於他的喟嘆，經濟學人也做了一篇報導，指出這篇文章道出了中國文人圈的心聲。有些知名部落客批評，最近瘋傳以一首「聽我說謝謝你」獻給防疫人員的曲子，就甜膩地令人作噁。日前網民把3月廣西墜機事件尋找飛行紀錄器的工作當成孩子的遊戲，「黑盒子，好多人在找你，別躲了」也是baby talk的例證。

何況，連官媒都難辭其咎。中國國家宣傳工具把中國稱作「阿中哥哥」，把台灣稱作「灣灣」，連央視主播都曾在節目中喊話，「台灣的命運與祖國相連，灣灣回家吧」，台灣網民噓聲連連。

事實上，許多學者認為，王擺錯焦點了。死的並非中文，而是思想自由。在無盡的審查下，年輕一代只會以「情緒表達取代思考」，這一輩顯露出的是順從的、民族主義的、幼稚的傾向，網路平台瀰漫著膚淺與憤世嫉俗氛圍。

這篇中文已死的文章，已消失在微博，不過許多中國網民都對此論述發出不平之鳴。反對者稱，古代文字精緻是因當時文字是貴族特權，如今文字貧瘠是因文字平權，大眾都能使用。對此說法，王左中右不以為然。「大眾使用文字可以通俗，但通俗和貧瘠仍有區別。貧瘠是因為土壤。我嘆的是文風，悲的是世風。」