【猴痘疫情】避免人畜乒乓傳染 英國籲染疫飼主別碰寵物

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球持續冒出猴痘（monkeypox）疫情，世衛（WHO）呼籲各國採取動作，將疾患滅於萌芽，而與此同時，英國衛生單位呼籲，染疫者應避免與寵物接觸21天，以免造成人畜循環傳染。

路透報導，猴痘以往僅在中西非流行，如今卻在20國出現了300餘例。WHO示警，各國應及早介入，隔離個案，進行接觸者追蹤，並分享相關資訊與可有效預防猴痘的天花疫苗。不過，WHO不建議大規模接種疫苗，應先針對接觸者即可。

另一方面，根據BBC，英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）表示，染上猴痘者，建議與寵物保持距離，尤其是沙鼠、倉鼠等較具風險的囓齒類動物。最好能將這些動物移出家中21天，並檢驗是否染上病毒。至於犬貓等寵物，則須加以隔離，讓獸醫檢查是否有任何臨床症狀。

衛生官員表示，目前尚未在英國發現寵物染猴痘的案例，這類風險應不高，但仍提出建議，作為預防措施，避免飼主染疫後將病毒傳給寵物，家寵成了病毒庫，釀成人畜間「乒乓」傳染的疫情。英國新農業部（Department for Environment, Food and Rural Affairs，DEFRA）甚至建議，染疫飼主盡可能不要為寵物準備食物或梳毛。

目前科學家對猴痘病毒會如何在家寵間表現仍知之甚微，但囓鼠與某種松鼠都屬於容易染上、傳播此種病毒的物種。歐洲疾管中心（European Center for Disease Control，ECDC）憂心，若出現人傳畜的「外溢」事件，恐使該病毒在歐洲野生動物圈立足，不過此種可能性相當低。