七成軍用晶片仰賴台灣 美國商務部長促加速推動自產

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）晶片已成攸關國安的戰略商品，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）25日接受CNBC專訪時，再次呼籲國會儘速通過晶片法案，她強調美國不能指望盟友源源不絕供應晶片，自產才是王道。

雷蒙多表示，國會雖已於2021年1月通過《晶片美國製造法案》（CHIPS for America Act），為投資本土晶片生產、研發及確保供應鏈安全提供了法源基礎，卻遲遲未能就如何統整資源推行各項計畫的一項法案達成共識。

雷蒙多強調，晶片製造是國安議題，不能只是拿來「鞏固友誼」。她上周陪同總統拜登（Joe Biden）前往南韓三星廠、全球最大晶片廠訪視，再次意識到自家的不足，呼籲美國也應擘建這般規模的晶片生產能力，否則就將失去競爭力。

在全球半導體產能中，美國佔比持續下滑，從1990年的40%掉到了2020年的12%。分析師指出，高成本與晶片製造的複雜性，將美國本土半導體商推向了不自產晶圓的模式。

報導指，台灣是美國晶片主要來源，台積電就佔了美國科技大廠蘋果、亞馬遜、谷歌商品的九成晶片供貨。然而，過於仰賴台灣，不是沒有風險。「美國七成軍用精密晶片來自台灣，如標槍飛彈發射系統就用上了250個台灣晶片。總不能全從台灣買晶片吧？這樣不安全。」她說道。

「有些事情不能只看價錢，美國國家安全可不是價格可衡量的。」雷蒙多表示，美國2/3用於安全防禦的晶片來自台灣，這點必須改變，美國必須擁有這類晶片的自產能力。