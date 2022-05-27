【現代版騎兵】電動自行車立奇功 烏克蘭騎士來無影去無蹤 俄軍沒轍

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）二戰時期，各國善用摩托車進行軍事偵察任務，日軍也曾在馬來亞戰役發動自行車閃電戰擊潰英軍，如今鐵馬又成了烏克蘭對抗俄國的利器。坦克沒俄軍多的烏軍，以機動性高的電動自行車，再次寫下以小搏大的漂亮戰績。

華盛頓郵報報導，烏克蘭抓緊了電動自行車機動性高的優勢，進行偵查、清雷、醫療物資運送，甚至狙擊任務，時速可達89公里的「現代騎兵」，來無影去無蹤，讓俄國相當頭疼。

烏國電動腳踏車公司Eleek在本場戰役中居功厥偉，戰事伊始，該公司秉持著自己的國家自己救的精神，立即動員所有資源，在防空洞組裝生產自行車，供烏軍使用，用上了鋰電池存貨，甚至上社群軟體徵求電子菸零件。

Eleek將旗下產品改成「軍規」自行車，外裝漆成綠色，後輪放上小國旗，移除了用不太到的鏡子與旋轉燈具，加裝了腳踏板與電池控制系統，並使用胖胎，方便騎士在森林小徑中疾馳。這種改良過的鐵馬重約63.5公斤，比機車輕得多，卻能搭載重裝備，從網路上烏國戰士「飆車」的影片，足見此種載具的靈敏迅捷。

e-bike還有一項關鍵性能，那就是難以用紅外線熱成像儀偵測，畢竟其並不使用內燃引擎，意味俄軍難以透過此類儀器將之鎖定殲滅。

加州電動自行車廠商Delfast也稱已贈烏國不少輛旗下產品，從該公司分享的照片可見裝載了反坦克武器的自行車，並稱烏軍對相關產品甚為滿意，有意用來對付俄國武裝部隊。

事實上，慧眼識電動自行車潛力的國家，烏克蘭並非頭一個。紐西蘭空軍已在測試此種腳踏車的性能，對其相對安靜的優點讚不絕口，有助巡邏工作。澳洲、挪威軍方也都有類似試驗計畫。



（圖／電動自行車廠商Delfast臉書）



（圖／電動自行車廠商Eleek臉書）