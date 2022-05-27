InnoVEX創新獎得獎名單出爐 台灣熱舞自學App奪首獎

（台灣英文新聞 / 綜合報導）InnoVEX 2022創新創業競賽（InnoVEX 2022 Pitch Contest）公布了得獎名單，台灣新創團隊表現優異，瞬間移動公司以一款教學App拿下首獎。

InnoVEX為全球ICT產業新創交流平台，為了鼓勵國內外團隊來台發展新創事業，實現我國成為「亞洲∙矽谷」的願景，經濟部中小企業處特別贊助了此一賽事的首獎 SMEA Award 1名與特別獎Startup Terrace Award 7名。

本次新創競賽共有來自14國、145個團隊參加，初賽後25個團隊進入複賽，其中9個是海外團隊。主題包括5G、AI及綠色科技等領域，特別重視解決方案、商業模式及在林口或亞灣新創園落地實踐的可行性。

首獎SMEA Award由台灣瞬間移動公司以手機為主體的肢體開發動態教學App 「Swipe」獲得，藉由加入AI識別技術的肢體互動播放器，以多角度、反覆播放、疊影及鏡像功能，解決影音播放靜態學習、零互動的舞蹈單向學習困境。

這款軟體創新之處在於，透過鏡像功能，學員可跟著老師同方向跳舞，不會有左右相反問題，一支手機就能學街舞，是自學者的一大利器。

特別獎Startup Terrace Award 方面，國外團隊4名，分別有以色列Sanolla公司研發超低頻檢測篩查儀，運用AI運算分析心肺臟器檢測數據，協助醫師診斷檢測及遠距醫療，降低死亡及住院風險。加拿大IRegained公司針對中風後手部麻痺遠程醫療復健方案，提供可個人化編譯、增強神經可塑性之APP與遊戲。以色列Rapid Diagnostic Systems公司Covid-19唾液快篩方案，可在機場、學校等非實驗室環境進行PCR檢測，且可適用病毒變異與其他適應症。加拿大WeavAir公司所開發AIoT環境檢測終端設備，可即時監測空氣品質、能源使用及ESG數據等，降低病毒感染風險與碳排放量，並可產出符合永續與ESG規範報告。

國內獲特別獎的3個團隊包括：恰口科研企業研發炭奈米粉的複合性天然蔬果延熟劑，可提升生產良率至9成及採收後延長2-3倍的保鮮期。池安科技公司針對量子電腦開發全新量子密碼學加密產品AORTA，以全新虛擬私人傳輸通道解決不同網域連線、跨雲端需求的安全問題。海盛科技公司結合AI、IoT與機構設計的水產養殖管理系統，透過手機即時監控管理魚蝦蟹體大小及活動狀況，可降低勞力需求並提高產量。

得獎者除可獲得4萬美元創業獎金及免費進駐林口或亞灣國際創業聚落辦公空間1年獎勵外，並有投資媒合、商業合作、場域驗證及行銷等協助，助其加速在台灣生根、拓展國際市場之機會。



InnoVEX 2022得獎者（圖／經濟部中小企業處）