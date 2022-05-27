首屆「月經狂歡節」登場 苗博雅、賴品妤倡消弭污名、落實身體自主

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）別開生面！台灣首屆「月經狂歡節」今（27）日於在華山文創園區登場！議員苗博雅、立委賴品妤、醫生作家許書華等人也到場，呼籲兩性皆需正視月經，並應透過政策與教育，賦權女性身體自主性，藉此消弭月經平窮，落實平權。

受美國月經大會經驗啟發，谷慕慕創辦人陳苑伊、史文妃選在世界月經日（28）前，舉行為期3日的月經慶典，就是要用詼諧輕鬆的方式，讓台灣男女老少都能正視月經、大方談月經，全體社會不再聞「經」色變。

谷慕慕創辦人陳苑伊、史文妃展示以女性陰部為發想的會場入口設計，盼大家能以輕鬆方式看待月經。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞）

此外，透過多項趣味體驗活動也讓大人小孩在玩樂間，去除月經「特殊化」，翻轉月經「污名」，如透過「大陰博物館」VR體驗探索子宮內部、棉條射擊遊戲翻轉月經外露的負面觀感、月經疼痛體驗讓男性將心比心了解經痛等，28日還邀請作家楊雅晴、謝金魚、性別教育講師雅淳，讓大眾更正向看待月經，瞭解相關議題。

藝術家特地身著月經裝，展現「大聲說月經」、「我有月經我驕傲」的正向態度。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞）

一位母親帶7歲女兒認識月經，並透過「大陰博物館」以VR探索虛擬子宮。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞）

開幕座談會邀請議員苗博雅、立委賴品妤、醫生作家許書華，與作為主持人的知名媒體人何戎暢談台灣的月經教育與政策。眾人指出，「月經」一詞仍被以「好朋友」、「姨媽」、「那個來」代稱，月經教育需落實到實務面，且不分性別，男性也瞭解家人與伴侶的生理狀況。

賴品妤表示，從過去以「蘋果麵包」代指衛生棉，藥妝店提供紙袋遮掩衛生棉，性平教育雖有進步，但社會氛圍仍有許多改進空間。此外，教科書的修訂以及學校與生理用廠商的合作展示，也應納入不同類型生理用品，不應剝奪孩子的知的權利與選擇權，這也是賦權，讓孩子知道自己有身體自主權，可以選擇使用不同的產品。

苗博雅認為，性教育不應只有死板的理論與圖片，重要的是實務面的學習並教導學生如何「應對」月經等生理現象。她舉例在北一女求學時，健康教育就包含了解自己的陰部、記錄月經週期以及如何正確配戴保險套的操作性學習。

她也強調，老師教育時要讓學生知道月經不獵奇，在無性別廁所放置衛生棉也是以實際行動教育孩子。她表示，政府的力量與教育同等重要，也盼政府繼續推動月經政策，消除月經貧窮，落實性別平等。

許書華同意應注重實際教育的看法外，也表示瞭解正常生理現象不應由單一性別承擔，在學校教導使用棉條不分男女，男生也需要了解正常生理現象，有助瞭解他們的伴侶與家人可能面臨的情況與難處。

她也指出，大眾應正確認知「經前症候群」、「經前不悅症」等症狀或疾病，是在生理期之前，而非生理期當中，女性在生理期前、中、後的變化並非僅僅是生理變化，所遭遇的不適更不應該被漠視。

史文妃提及，先前辦理生理產品相關活動，被路過中年女性視為傷風敗俗的經歷，認為月經需要被正常的看待。他希望能透過推廣生理用品以及相關的活動，解放大眾對月經的既定認知，以更輕鬆有趣的方式看待月經、重新建立與月經相處的方式。