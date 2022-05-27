全國技藝教育績優人員遴選　新北師生共33位獲表揚 得獎數全國之冠

教育部日前辦理110學年度全國技藝教育績優人員遴 選，新北市60位師生參選，其中13位長期支持技職教育耕耘奉獻 的老師，以及20位在技職教育大放異彩的學生，共計33位得獎， 獲獎人數居全國之冠。

教育局長張明文表示，很開心看到孩子在技藝專業上發光發熱， 也感謝新北老師為孩子努力奉獻。新北市向來重視技職教育發展及學 生適性輔導，積極推動技藝教育班、技藝競賽及育樂營等活動， 從國小端培養孩子試探興趣，國高中加強開展多元智能， 希望翻轉技職教育的刻板印象，讓家長了解， 孩子認識自我適性發展，走出自己的康莊大道。

獲得全國技優學生石門實驗國中簡愷葶同學， 剛升國中就很清楚未來的方向，對於餐飲職群性向明確， 歷經長期培訓及努力練習， 最終摘冠獲獎在國中技藝競賽餐飲服務技術主題奪金，更是勞動部第 51屆全國技能競賽餐飲服務職種青少年組銅牌得主。 他特別感謝導師的鼓勵，才能堅持下去獲得最終的優異成績。

「從這場競賽中，我獲得不只有技術還有態度，」 獲得全國技優學生的崇林國中劉品佑同學這樣表示。劉同學擔任技藝 課程班長，平時樂於助人且認真自律，紮實的將作品完美呈現，參加 新北市國中技藝競賽機械職群鉗工基礎工作主題獲得第1名佳績。擔 任指導老師的泰山高中許恭維，連續2年指導學生皆獲得第1名， 今年也同時榮獲全國技優教師，師生雙雙獲獎。許老師表示，自己秉 持著「放對位置，就是天才」的教育理念，期許學生努力學習， 走出自己的一片天空。

同樣獲獎的學生新北高工賴韋呈，國中時期曾參加技藝班， 進入新北高工資訊科就讀持續努力，兼顧課業與技能， 不僅參與新北獨有的金手培訓並獲得51屆全國技能競賽商務軟體設 計金牌、行動應用開發銀牌，更是第46屆國際技能競賽備取國手， 也是教育部全國專題製作電機與電子群第1名得主。 今年獲得全國技優學生殊榮，技優保送上國立臺灣科技大學， 他表示：「很感謝學校提供學習多項技能的機會， 未來將持續努力創造無限可能。」

教育局表示，新北市自2019年起推動4年4億元「贏得未來• 技職人才」計畫，從「札根技職」落實國中技藝教育課程及適性教育 ，在「專業技職」中推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略、 金手培訓制度，還創全國之先提供最高120萬的技藝(能)競賽獎 勵金，讓學生在全國及國際舞臺上爭取佳績，打造「國際技職」 戰隊，同時持續培養跨域及創新技職人才， 打造新北市多元適性城市，讓孩子都能快樂學習發展。

崇林國中劉品佑(左)及指導老師泰山高中許恭維師生雙雙榮獲全國技藝教育績優人員。(照片來源：新北市教育局提供)

全國技優學生石門實驗國中簡愷葶同學，歷經長期培訓練習，最終摘冠獲獎，在國中技藝競賽餐飲服務技術主題奪金。(照片來源：新北市教育局提供)

新北高工賴韋呈同學獲得51屆全國技能競賽商務軟體設計金牌。(照片來源：新北市教育局提供)

石門實驗國中簡愷葶同學(右2)為勞動部第51屆全國技能競賽餐飲服務職種青少年組銅牌得主。(照片來源：新北市教育局提供)