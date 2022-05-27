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全國技藝教育績優人員遴選　新北師生共33位獲表揚 得獎數全國之冠

By 台灣英文新聞
2022/05/27 17:30
泰山高中許恭維老師(左)指導崇林國中劉品佑同學，參加新北市國中技藝競賽機械職群鉗工基礎工作主題獲得第1名。(照片來源：新北市教育局提供)

泰山高中許恭維老師(左)指導崇林國中劉品佑同學，參加新北市國中技藝競賽機械職群鉗工基礎工作主題獲得第1名。(照片來源：新北市教育局提供)

教育部日前辦理110學年度全國技藝教育績優人員遴選，新北市60位師生參選，其中13位長期支持技職教育耕耘奉獻的老師，以及20位在技職教育大放異彩的學生，共計33位得獎，獲獎人數居全國之冠。

教育局長張明文表示，很開心看到孩子在技藝專業上發光發熱，也感謝新北老師為孩子努力奉獻。新北市向來重視技職教育發展及學生適性輔導，積極推動技藝教育班、技藝競賽及育樂營等活動，從國小端培養孩子試探興趣，國高中加強開展多元智能，希望翻轉技職教育的刻板印象，讓家長了解，孩子認識自我適性發展，走出自己的康莊大道。

獲得全國技優學生石門實驗國中簡愷葶同學，剛升國中就很清楚未來的方向，對於餐飲職群性向明確，歷經長期培訓及努力練習，最終摘冠獲獎在國中技藝競賽餐飲服務技術主題奪金，更是勞動部第51屆全國技能競賽餐飲服務職種青少年組銅牌得主。他特別感謝導師的鼓勵，才能堅持下去獲得最終的優異成績。

「從這場競賽中，我獲得不只有技術還有態度，」獲得全國技優學生的崇林國中劉品佑同學這樣表示。劉同學擔任技藝課程班長，平時樂於助人且認真自律，紮實的將作品完美呈現，參加新北市國中技藝競賽機械職群鉗工基礎工作主題獲得第1名佳績。擔任指導老師的泰山高中許恭維，連續2年指導學生皆獲得第1名，今年也同時榮獲全國技優教師，師生雙雙獲獎。許老師表示，自己秉持著「放對位置，就是天才」的教育理念，期許學生努力學習，走出自己的一片天空。

同樣獲獎的學生新北高工賴韋呈，國中時期曾參加技藝班，進入新北高工資訊科就讀持續努力，兼顧課業與技能，不僅參與新北獨有的金手培訓並獲得51屆全國技能競賽商務軟體設計金牌、行動應用開發銀牌，更是第46屆國際技能競賽備取國手，也是教育部全國專題製作電機與電子群第1名得主。今年獲得全國技優學生殊榮，技優保送上國立臺灣科技大學，他表示：「很感謝學校提供學習多項技能的機會，未來將持續努力創造無限可能。」

教育局表示，新北市自2019年起推動4年4億元「贏得未來•技職人才」計畫，從「札根技職」落實國中技藝教育課程及適性教育，在「專業技職」中推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略、金手培訓制度，還創全國之先提供最高120萬的技藝(能)競賽獎勵金，讓學生在全國及國際舞臺上爭取佳績，打造「國際技職」戰隊，同時持續培養跨域及創新技職人才，打造新北市多元適性城市，讓孩子都能快樂學習發展。

全國技藝教育績優人員遴選　新北師生共33位獲表揚 得獎數全國之冠

崇林國中劉品佑(左)及指導老師泰山高中許恭維師生雙雙榮獲全國技藝教育績優人員。(照片來源：新北市教育局提供)

全國技藝教育績優人員遴選　新北師生共33位獲表揚 得獎數全國之冠

全國技優學生石門實驗國中簡愷葶同學，歷經長期培訓練習，最終摘冠獲獎，在國中技藝競賽餐飲服務技術主題奪金。(照片來源：新北市教育局提供)

全國技藝教育績優人員遴選　新北師生共33位獲表揚 得獎數全國之冠

新北高工賴韋呈同學獲得51屆全國技能競賽商務軟體設計金牌。(照片來源：新北市教育局提供)

全國技藝教育績優人員遴選　新北師生共33位獲表揚 得獎數全國之冠

石門實驗國中簡愷葶同學(右2)為勞動部第51屆全國技能競賽餐飲服務職種青少年組銅牌得主。(照片來源：新北市教育局提供)

更新時間 : 2022-05-27 18:37 GMT+08:00

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