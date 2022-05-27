國泰飯店觀光事業 大舉徵才逾100名職缺　和逸、慕軒飯店 南北聯合招募會 重薪出發

國泰飯店觀光事業因應集團發展，聯合全台和逸、慕軒飯店六間飯店，5~6月於北至南四梯次舉辦「國泰挺你 重薪出發」聯合招募會。不論是秉持「時時體貼‧處處合意」暖心服務的和逸飯店，或是打造都會綠洲、講究「賓至如歸的藝術」慕軒飯店，規畫招募超過百名，包括禮賓接待、房務服務、廚房餐飲、機電工程等各領域人才。期許社會新鮮人、具轉職規劃或外籍人士求職者踴躍投遞履歷，加入擁有完整人才發展、良好薪資福利，及榮獲「2021年國家人才發展獎」、連續四年蟬聯「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」之國泰飯店觀光事業，一起邁向職涯新里程！

國泰飯店觀光事業以培養優秀熱情的飯店人為已任，由專責的培訓團隊提供員工相關諮詢，建置人才訓練發展體系，完善職訓合一的制度，並攜手外部教學平台如天下學習、hahow好學校，提供全方位學習資源。另外還舉辦最佳員工選拔、創意提案及各項特殊競賽，打造寬廣的舞台讓員工一展所長，像是房務達人、客房創意佈置、托盤競賽等，充份激發員工的潛能和創意，呼應企業強調的Change、Creative 及Connection 的 3C精神，鼓勵員工有多面向的發展。公司更提供多元輪調機會，給予員工有機會至不同品牌服務，提升綜合能力，朝向更高階職涯之路邁進。集團資源也讓員工有更多樣化的福利，除了飯店的免費及特惠住宿、餐飲優惠外，還有購屋優惠、保險費優惠、健檢、門診及住院優惠等。

國泰飯店觀光事業鼓勵員工改變視野，創新及成長，積極開創國際性飯店管理顧問業務，自2018年與全球最大Marriott 萬豪國際集團合作打造「台北國泰萬怡酒店」，2019年與美國Cartoon Network卡通頻道攜手合作全台唯一卡通頻道聯名旅宿體驗，成為南台灣首屈一指的親子主題飯店。2020年更與「日本横浜八景島Xpark水生公園」合作，以海洋為設計元素的全新旗艦品牌「COZZI Blu和逸飯店‧桃園館」嶄新登場，引領成為國際觀光飯店新指標。更跨界與以室內兒童樂園著稱的騎士堡聯手打造近300坪親子互動遊樂館「巧虎夢想樂園」，拓展全齡化旅遊版圖。國泰飯店觀光事業保持與產業、客人與員工的高度連結，期許朝台灣頂尖飯店事業的方向全速前進，成為客人、員工、合作夥伴及業主心中的飯店首選。

國泰飯店觀光事業自5月起大舉徵才，台北場已於5月24日順利完成，接下來在桃園(5月31日)、台南(6月8日)、高雄(6月9日)還會舉辦三梯次人才招募活動，預估募集百位以上職缺，提前布局未來所需人力，活動當日完成應聘的夥伴還可參加抽獎，有機會還沒上班前先來體驗入住高質感星級飯店或品嘗美味下午茶！