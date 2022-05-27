基因技術進步　人類學家揭過去龐貝未解之謎

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）西元79年8月24日，維蘇威火山的爆發讓羅馬古城龐貝永遠埋在了火山灰之下，直到近代才重見天日；今日，科學家利用先進的技術解開居民的基因密碼，藉此更深入了解過去無法解開的疑惑。

舉例來說，1933年出土的「匠人之屋」（The Craftsman's House）中，有兩具遺骸蜷縮在飯廳一角，看起來像是他們正在享用午餐時火山爆發了，最後他們遭到火山灰掩埋。

不過薩倫托大學（University of Salento）的人類學家Serena Viva博士指出，從遺骸最後的排列看來，兩人並沒有試著逃離，這或許與他們身患疾病讓他們不良於行有關，而這可以靠最新的基因技術來證明。

負責領導研究的丹麥哥本哈根大學倫德貝克基金會地理遺傳學中心（Lundbeck Foundation Centre for GeoGenetics）Gabriele Scorrano教授解釋，骨骼保存完整性十分重要，搭配最新的實驗室設備，團隊嘗試使用基因萃取技術，並成功從有限骨粉中得到大量的資訊。

最新的基因序列設備可以同時讀取不同的基因組，而解析後發現遺骸中有結核菌的基因，遺骸的主人可能在死前就已經患有疾病，除此之外，他的「遺傳標記」特徵與羅馬帝國同時期他處的居民，以及薩丁尼亞島常見的相近，這或許代表著同時間義大利半島上基因多樣性很高。

Scorrano教授說，龐貝就像是一個紀錄了西元79年一日的「羅馬島」，潛藏了很多生物研究的要素，像是可以透露當時生物多樣性狀況的古代環境DNA等資訊。

一份研究顯示，在維蘇威火山爆發之後，當地居民僅有不到20分鐘的時間可以逃生，火山灰的迅速覆蓋除了保存了遺骸，也讓當時的壁畫、建築得以躲過歲月的摧殘，給予現代學者難能可貴的史料。

西元79年8月24日維蘇威火山爆發，富翁和男奴來不及逃生遭到火山灰掩埋。（圖／美聯社）