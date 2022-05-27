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台鐵公司化條例三讀　預定2024年1月掛牌成立

交通部：立法院三讀通過的「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」共計23條，其中設置安全委員會、資產及取得方式、既存短期債務的處理方式及原機關員工相關權益等重要內容，亦參採納入工會版相關意見。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/27 15:24
照片來源：<a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32614389" target="_blank">Rsa (CC BY-SA 3.0) </a>

照片來源：Rsa (CC BY-SA 3.0)  (來源 維基百科)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）紛爭近20年的臺鐵公司化課題，立法院今(27)日三讀通過「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」，交通部長王國材表示，後續將由跨部會的「臺鐵公司推動會報」在年底審議完成16個子法並確定公司組織，預定在2024年1月完成公司掛牌，期待開創臺鐵安全、營運新文化。

交通部長王國材透過新聞稿表示，依據蔡英文總統與行政院蘇貞昌院長指示「安全、安定、轉型」的政策下，在確保營運安全、員工權益保障，以及財務永續前題下，期透過臺鐵組織改革，賦予公司自主及經營彈性，重新定位組織體制及架構，加入安全意識的元素，也為長期所背負龐大債務，找尋合理解決方案，並且鬆綁法規、活化資產提升收益挹注財務，創造永續經營基礎，並確保改制過程中員工權益保障，為135年臺鐵重新打造有利的經營環境。

交通部表示，這次經立法院三讀通過的「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」共計23條，其中設置安全委員會、資產及取得方式、既存短期債務的處理方式及原機關員工相關權益等重要內容，亦參採納入工會版相關意見。

另外，條例重要內容有8項，說明如下：

第一、政府獨資國營公司，概括承受臺鐵局業務範圍(第一條、第三條、第九條)。

第二、以營運安全為關鍵核心，在董事會下設立安全委員會，並訂定年度安全計畫確實執行(第二條、第五條、第六條、第八條)。

第三、公司所需資產，由政府以無償提供使用、作價投資、贈與、補助、出租或設定地上權方式辦理等方式提供(第九條)。

第四、既存短期債務，由交通部設立基金清零(第十條)。

第五、現職員工可以自由選擇保留公務員身份，或改為公司從業人員身分(第十三條、第十五條)。

第六、現職員工不因公司成立而裁員，且其服務年資、薪資、退休、資遣、撫卹及勞動條件等均予維持，以確保員工權益(第十三條、第十五條)。

第七、鐵路基礎設施之建設、重置，及營業與維修車輛之購置，以及鐵路基礎設施及車輛大修所需費用，由交通部編列預算支應(第十九條)。

第八、因配合政府政策任務所造成之營運虧損，由政府負責補貼(第二十一條)。

交通部表示，未來在公司子法研訂及實質作業推動更需要工會及員工的參與。

為利臺鐵公司順利於2024年1月掛牌成立，交通部提到，對於後續公司籌設的行政作業，預計成立跨部會「臺鐵公司推動會報」，審議公司子法草案及公司實質推動內容。預定2022年底完成16個公司子法、組織架構核定，期間將借重港務公司、桃機公司、中華郵政等3家國營公司化經驗，並邀請工會參與討論。
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安全委員會
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員工權益

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