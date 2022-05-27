【5/27台灣本土+94808、死亡+126】兒童增1重症1死　12歲男童肺炎合併呼吸衰竭病歿

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增94,855例COVID-19確定病例，分別為94,808例本土個案及47例境外移入(44例為航班落地採檢陽性) ；另確診個案中新增126例死亡。



指揮中心表示，今日新增之94,808例本土病例，44,942例男性，49,823例女性，43例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市(19,363例)，臺中市(11,501例)，高雄市(11,270例)，桃園市(10,074例)，臺北市(9,503例)，臺南市(7,376例)，彰化縣(4,240例)，屏東縣(2,765例)，新竹縣(2,716例)，苗栗縣(2,195例)，新竹市(2,147例)，基隆市(2,043例)，宜蘭縣(1,779例)，花蓮縣(1,749例)，雲林縣(1,713例)，南投縣(1,330例)，嘉義縣(1,088例)，臺東縣(932例)，嘉義市(651例)，澎湖縣(192例)，金門縣(147例)，連江縣(34例)。

指揮中心指出，今日新增126例本土病例死亡個案，為77例男性、49例女性，年齡介於12歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、113例具慢性病史、52例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月30日至5月21日，死亡日期介於5月16日至5月24日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，死亡個案中包含一例兒童個案，為12歲男童，本身有遺傳性神經系統疾病，長期臥床、使用呼吸器，沒有接種新冠疫苗，染疫後有發燒、肺炎的情形，最後因合併呼吸衰竭而過世。

今另增一例兒童重症個案，為5歲女童，本身有發展性疾患，5月21日開始發燒，22日快篩陽，並出現嘔吐、全身痙攣、意識喪失的情形，緊急送往急診後，當時的體溫37.6度沒發燒，但有缺氧、呼吸窘迫的狀況，經醫師診斷後懷疑是腦炎，送往加護病房治療，目前病況已改善和穩定，於24日移除呼吸器，改使用高流量鼻管來輔助呼吸。

本土疫情爆發以來，國內截至今共有國內累計18例兒童重症，包含8位腦炎、6位肺炎、2位敗血症、1位哮吼和1位是家中午睡死亡的幼童。死亡個案累計8例， 含5例腦炎、1例肺炎（上述公布的12歲男童）、1例敗血症、1例在家中午睡昏迷過世。

指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，28例男性，19例女性；年齡介於未滿5歲至50多歲，感染國家均為調查中。入境日介於今年5月25日至5月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,735,067例確診，分別為12,770例境外移入、1,722,243例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1,784例COVID-19死亡病例，其中1,769例本土，個案居住縣市分布為新北市793例、臺北市507例、基隆市88例、臺中市59例、高雄市47例、桃園市42例、彰化縣38例、花蓮縣30例、臺南市28例、宜蘭縣27例、屏東縣23例、新竹縣及臺東縣各18例、雲林縣16例、南投縣及嘉義縣各9例、嘉義市8例、苗栗縣6例、金門縣2例、新竹市1例；另15例為境外移入。