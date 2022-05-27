亞洲第2面！臺灣師範大學獲STARS大學永續金獎肯定

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由美國高等教育永續促進協會 (AASHE)設立的國際大學永續評比系統STARS (The Sustainability Tracking, Assessment & Rating System)於5月中旬發布消息，全球1千多所學術機構註冊參與評比，其中臺灣有7所大學參與，而國立臺灣師範大學獲評金獎殊榮，這是繼清華大學之後，亞洲地區的第二面。

臺師大永續發展中心主任張子超表示，臺師大以學術(AC)面向最為亮眼，總分58分，就獲得了52.52分的高分，其中「課程」與「研究」等2大項目，都接近滿分。

張子超指出，臺師大的永續發展相關課程比例高達26.55% (20%以上即為滿分)，提供永續發展相關課程的部門比例也達92.3%，未來也將加強校園永續素養評估及促進永續發展核心課程及研究的推動。近年亦藉由USR（大學社會責任實踐）計畫結合社區推動減塑運動，並於2013年聯合25所大學共同簽署「塔樂禮宣言」(Talloires Declaration)，持續推動綠色大學聯盟。

臺師大校長吳正己表示，臺師大正規劃百年校慶活動，這個金獎的肯定，象徵一所百年傳承的典範大學，積極回應永續發展的國際視野。

臺師大補充，STARS 是由美國高等教育永續促進協會 (AASHE)於2006年創辦，用於評估全球高等教育機構推動永續發展績效的主要報告工具之一，由大學自主參與填報系統，分別從學術、參與、操作、規劃與管理及創新與領導等五面向評分，再依總分評為「白金」、「金牌」、「銀牌」、「銅牌」四個等級。

截至今年5月資料，全球有11校獲得STARS最高等級白金標章，當中包括美國史丹佛大學、康乃爾大學等校，金質標章則有132校，銀質標章有142校，銅質標章有35校。

圖片由臺師大提供