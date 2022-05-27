「一中政策」不變 布林肯稱中國「最嚴重的長期挑戰」

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日於喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國對中國政策，定調兩國競爭關係，強調無意阻止中國崛起或發起新冷戰，但將捍衛和平與安全、各國賴以共存合作的國際法與各項制度。布林肯重申美國「一中政策」不變，也將遵循對台灣承諾，依《台灣關係法》保障台灣，以此回應近日備受關注的台海議題。

「一中政策」不變，重申三公報、六項保證、台灣關係法

美國總統拜登（Joe Biden）日前於亞洲行中，因「軍事護台」一說引發軒然大波，外界紛紛質疑美國對台政策是否走向「戰略清晰」，儘管隔日拜登對改變「戰略模糊」政策一問持否定態度，並表示美國政策並無改變，台海議題仍成布林肯此次演說焦點。

在近45分鐘的演說中，談及台灣議題的段落約2分半。布林肯延續拜登說法，強調持續遵守基於《台灣關係法》、「美中三公報」及「六項保證」的「一中政策」不變；美國反對任一方片面改變現狀，不支持台獨，且希望透過和平方式解決兩岸分歧。

布林肯重申，美國也持續遵循對台灣承諾，基於《台灣關係法》協助台灣保持足夠的自衛能力；並依該法繼續阻止「訴諸武力或其他足以傷害台灣人民安全、或社會經濟制度之任何形式脅迫手段。」

布林肯提及台美穩健的非官方關係，肯定台灣民主與經濟地位，並表示雙方將在共同的利益與價值上持續加深合作。美國支持台灣有意義地參與國際社會，在美國的「一中政策」下加深雙方經濟連結。

布林肯強調，美國政策並無改變，改變的是北京，一直試圖切斷台灣與國際連結、阻撓參與國際組織，共機頻仍擾台，言論日益挑釁，而上述行徑嚴重破壞穩定、增加誤判風險、威脅台海的和平與穩定。

布林肯引述拜登說法指出，維持台海和平穩定不僅是美國利益，是國際關注議題，也對全球安全和繁榮至關重要。美國將負責任應對，透過危機溝通和降低風險措施防範意料之外衝突，同時繼續致力於競爭。

.@SecBlinken on Taiwan: Our approach has been consistent across decades and administrations. As @POTUS has said, our policy has not changed. The United States remains committed to our One China policy. pic.twitter.com/ZhROrQBdFg — Department of State (@StateDept) May 26, 2022

稱中國為世界秩序「最嚴重的長期挑戰」

與中國致力孤立台灣不同，布林肯強調，美方無意阻止中國崛起，也不尋求阻撓任意國家發展經濟與促進其人民利益；美方無意製造衝突或發起新冷戰，而是努力避免，美國也將捍衛和平與安全，以及包括中美在內各國賴以共存、合作的國際法與協議、原則與機構。

布林肯在演說中強調中俄聯盟對美國及其盟友構成潛在安全風險，並譴責中國國家主席習近平的高壓內政與戰狼外交，破壞國際秩序，稱中國為「最嚴重的長期挑戰」；布林肯也承認無法仰賴北京改變作為，轉向以形塑北京周邊的戰略環境因應，要求北京恪遵國際規則行事。

布林肯表示，「中國是唯一擁有重塑國際秩序能力的國家，包括在經濟、外交、軍事和科技層面；然而北京的願景將使全球脫離過去七十五年促進世界和平繁榮的普世價值。」布林肯指出，未來美中雙方不得不打交道，這也是為何「美中關係是當今世界上最複雜、最重大的國際關係之一」。

《POLITICO》報導，美國民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）對於布林肯指出中美未來存在競爭一事表示，美國必須與中國進行有效競爭，因為雙方對於世界應該是民主還是獨裁、強者是否可以欺凌弱者等願景的不同日益顯著。「我們別無選擇只能競爭，因為習近平設想的世界是不可接受的」。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇在一份聲明中向《POLITICO》表示，贊同布林肯對困擾中美雙邊關係的挑戰的評估。「我們希望美國能與中國一道，認真落實（習近平與拜登）達成的共識，加強溝通、管理分歧、注重合作，使得雙邊關係早日回歸健全、穩定發展的軌道」。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，布林肯的談話為拜習通話奠定基礎，預計會未來數周內發生。白宮尚未公布相關訊息，但一位資深官員透露，美方一直致力於「推動北京在維基溝通、降低風險以及戰略穩定層面與我方合作」。