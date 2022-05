「一中政策」不變 布林肯稱中國「最嚴重的長期挑戰」

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)美國國務卿布林肯(Antony Blinken)26日於喬治華盛頓大學(George Washington University)發表美國對中國政策,定調兩國競爭關係,強調無意阻止中國崛起或發起新冷戰,但將捍衛和平與安全、各國賴以共存合作的國際法與各項制度。布林肯重申美國「一中政策」不變,也將遵循對台灣承諾,依《台灣關係法》保障台灣,以此回應近日備受關注的台海議題。

「一中政策」不變,重申三公報、六項保證、台灣關係法

美國總統拜登(Joe Biden)日前於亞洲行中,因「軍事護台」一說引發軒然大波,外界紛紛質疑美國對台政策是否走向「戰略清晰」,儘管隔日拜登對改變「戰略模糊」政策一問持否定態度,並表示美國政策並無改變,台海議題仍成布林肯此次演說焦點。

在近45分鐘的演說中,談及台灣議題的段落約2分半。布林肯延續拜登說法,強調持續遵守基於《台灣關係法》、「美中三公報」及「六項保證」的「一中政策」不變;美國反對任一方片面改變現狀,不支持台獨,且希望透過和平方式解決兩岸分歧。

布林肯重申,美國也持續遵循對台灣承諾,基於《台灣關係法》協助台灣保持足夠的自衛能力;並依該法繼續阻止「訴諸武力或其他足以傷害台灣人民安全、或社會經濟制度之任何形式脅迫手段。」

布林肯提及台美穩健的非官方關係,肯定台灣民主與經濟地位,並表示雙方將在共同的利益與價值上持續加深合作。美國支持台灣有意義地參與國際社會,在美國的「一中政策」下加深雙方經濟連結。

布林肯強調,美國政策並無改變,改變的是北京,一直試圖切斷台灣與國際連結、阻撓參與國際組織,共機頻仍擾台,言論日益挑釁,而上述行徑嚴重破壞穩定、增加誤判風險、威脅台海的和平與穩定。

布林肯引述拜登說法指出,維持台海和平穩定不僅是美國利益,是國際關注議題,也對全球安全和繁榮至關重要。美國將負責任應對,透過危機溝通和降低風險措施防範意料之外衝突,同時繼續致力於競爭。

.@SecBlinken on Taiwan: Our approach has been consistent across decades and administrations. As @POTUS has said, our policy has not changed. The United States remains committed to our One China policy. pic.twitter.com/ZhROrQBdFg