端午節當心太放「粽」引三高！營養師傳授三大飲食重點　搭配這款水果還能幫助新陳代謝

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）端午節將至，對許多早已因疫情而悶壞的民眾來說，盼藉由享受過節氣氛找回活力，更要大快朵頤，但你可知肉粽吃多恐成「肉重」。趙函穎營養師提醒，粽子的烹調方式高油重鹹，三高患者應好好注意飲食搭配，也同步分享三大「粽」點，包含細嚼慢嚥、補充水份，以及搭配高營養價值的蔬果，才能享用美食無負擔。

端午餐餐吃粽子？太放「粽」小心引來三高大魔王！

為了增添端午過節氣氛，普遍大眾會直接把粽子當主食，甚至可能一餐就吃好幾顆。然而市面上的傳統肉粽大多是由炒過的糯米，以及滷過的五花肉、香菇、栗子、蛋黃等組成，高油重鹹的烹調方式是造成民眾高血糖、高血脂、高膽固醇以及高血壓的主要原因，因此如果一不小心太放「粽」而食用過量，可能加重身體負擔。

天天吃粽子，甚至餐餐吃粽子，除了須當心三高問題外，還可能會產生消化不良、急性腸胃炎、胃食道逆流或脹氣等現象。趙函穎也提醒，如果有糖尿病、高血脂、心血管疾病等慢性疾病的患者，必須控制在每天一顆或每餐半顆粽子，並且一定要搭配高營養價值的蔬菜水果一起食用。而針對一般民眾，由於粽子含有高油、高澱粉，必須取代正餐中的白飯，因此每餐建議至多一顆粽子，且必須搭配兩份蔬菜和一份水果。

營養師傳授三大「粽」點 端午吃粽也能健康又均衡

如何享受過節氣氛，又能吃得安心、無負擔，且健康均衡呢？趙函穎提出三大「粽」點，分別是「細嚼慢嚥」、「補充水份」以及「搭配高營養價值的蔬果」。

「細嚼慢嚥」：由於糯米容易造成消化不良，每一口粽子至少要咬20下，促進消化酵素分泌，進而改善消化，且食物體積小也能減少腸胃負擔。 「補充水份」：肉粽中的蛋白質、油脂與澱粉，都需要透過水份來協助代謝，因此建議粽子盡量選小顆的，並且在餐後多補充水份以利代謝。 「搭配高營養價值的蔬果」：吃一顆粽子建議搭配兩份拳頭大的高營養價值的蔬菜水果，例如富含膳食纖維與酵素的花椰菜、高麗菜、奇異果、木瓜等，而腸胃比較不好的民眾，可在餐前先吃一顆奇異果，再吃粽子，不僅能幫助消化，還可以幫助緩解脹氣、分解蛋白質，以及幫助新陳代謝。

趙函穎建議，早上十點與下午三點為補充酵素的最好時機，建議可以在餐前、餐後或是兩餐之間攝取，若以午餐食用粽子為例，則可以在早上十點先吃一顆奇異果，中午十二點再吃粽子與兩份蔬菜，下午三點補充一顆奇異果或一份木瓜。

趙函穎進一步補充，在疫情籠罩下，不少民眾飲食失衡的狀況更加嚴重，甚至影響身心狀態，在生活忙碌，對營養補充的需求盼能「一次滿足」情況下，營養價值極高且方便食用的奇異果成了許多人的每日水果首選。

奇異果富含維生素C、膳食纖維、奇異酵素、葉酸等營養素，也因此擁有「營養小金礦」的美名。有癌症營養期刊指出，每天食用兩顆奇異果，六週後活力感提升31%、憂鬱指數下降34%、疲勞指數下降38%。