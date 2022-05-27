最新振興補助一次看！星級旅館最高每晚補助超過千元　總經費345.6億估近90萬戶受惠

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)2022振興措施經費達新台幣345.6億元將用於補助旅行、旅宿、觀光等產業，估計有近90萬戶受惠。

綜合媒體報導，國發會26日「因應疫情新一波振興作為」宣布，將行政院發放345.6億元協助產業及勞工、穩定金流，其中，經濟部針對餐飲業者補助將從6億元加碼至36.25億元。

交通部最新120.86億元振興預算，55億元用在觀光產業鼓勵旅行業者團體旅遊及自由行旅客；26.7億元用在機場商業服務設施業者，延長補貼房屋、土地租金及權利金；23.64億元補助航空業者延長補貼降落費、停留費及土地房屋費等；10.52億營運補助國際機場及小三通服務業者；5億元為公路客運。

為鼓勵自由行旅客於平日出遊，交通部將補助每晚800元平日入住觀光旅館、一般旅館或民宿，若入住自行車友善旅宿、星級旅館、綠色旅宿，則再多補助500元，每晚最高補助1,300元。

觀光產業補助第一階段為今年9月1日起至10月底；第二階段為今年11月1日起至12月底止。預計12,125家業者、7萬2800人次受惠。

藝文部分，文化部將撥5億元補助表演藝術事業及台北國際書展購物折抵金；表演藝術工作者可自即日起至7月15日止線上申請經費。

（以上圖片由國發會提供）