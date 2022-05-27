台灣運動科學新里程碑　行政院通過設置國家運動科學中心

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為推動運動科學研究及應用，提升國際運動競爭力，行政院院會26日通過教育部擬具「國家運動科學中心設置條例」草案，規劃成立專責行政法人國家運動科學中心，期對促進國內運動科學發展提供更大貢獻，設置條例草案將依程序函請立法院審議。

教育部體育署表示，台灣選手在2020年東京奧運創下歷年參賽的最佳成績表現，獎牌背後除了是選手和教練長年辛苦的訓練，以及政府政策支持外，運動科學在選手培訓上的落實也扮演重要的角色，許多教練、學者、專家及立委也陸續倡議設立國家級運動科學中心，以協助選手教練及國家體育運動發展，讓臺灣的競技運動表現再次升級。

教育部體育署提到，為進一步推動運動科學研究及應用，將各個科學領域的知識應用於運動發展，擬具「國家運動科學中心設置條例」草案，期藉由行政法人彈性化及自主化的組織特性，讓運動科學中心從運科專業導向建構支援體系，提供國家代表隊教練選手完整且全面的運動科學後勤支援，並配合政府體育運動政策，對促進國內運動科學發展提供更大貢獻。

教育部體育署說明，初步規劃將國家運動科學中心籌備處設置於國訓中心園區內，一方面實際參與並深入了解現行運動科學支援體系的運作模式，另一方面則有利於妥善規劃運科中心未來的內部組織架構，銜接後續的後勤運科支援計畫。