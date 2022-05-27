「全民快篩陽性＝確診」金管會：數位證明可申請理賠　申請4步驟一次看

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「全民快篩陽性＝確診」已正式上路，金管會強調，快篩陽性會經醫生診斷確認程序才視同確診，因此防疫險應理賠；且快篩陽性檢測結果會納入數位證明中，可作為理賠文件，民眾勿擠醫院申請醫生診斷書。

金管會說明，依防疫保單契約約定，被保險人如經醫師診斷確定罹患法定傳染病時，保險公司應依契約履行保險責任；快篩陽性經醫師診斷後確診者，因仍符合經醫師診斷確定之條件，故符合契約之約定。

此外，快篩陽性經醫生診斷視同確診，檢測結果將會納入數位新冠病毒健康證明中，而該電子證明係以衛生福利部疾病管制署為發行機構，與現行由地方政府開立隔離通知書所引用之相關資訊相同，得作為隔離理賠證明文件。金管會保險局副局長林志憲呼籲，民眾申請防疫險理賠，同樣可以數位證明替代醫生診斷書，請民眾不要擠到醫療院所要求開立診斷書。

至於外界憂心快篩陽性視同確診新制下恐有大量理賠造假問題，林志憲表示，這是一個嚴肅議題，畢竟快篩陽性要經過醫生診斷視同確診，現階段不適合說造假。

金管會先前協調銷售防疫險業者，針對輕症居家照護的確診保戶，在有醫療行為前提下，比照入住普通病房給付住院日額，是否會針對用藥有進一步認定，林志憲表示，產險公會5月底前會正式公布防疫保單理賠審查指引，也有部分公司已先對外說明公司理賠政策。

如何申請「數位新冠病毒健康證明」？

可至數位新冠病毒健康證明網站，或透過全民健保快易通APP（Android、iOS下載點）內「健康存摺」功能申請。

步驟1：確認身分登入系統

若透過「數位新冠病毒健康證明」網站，國人可用身分證號+健保卡號+戶口名簿戶號（或護照號碼）、Taiwan FidO台灣行動身分識別、自然人憑證等3種方式登入。

外國人可用統一證號+健保卡號、統一證號+入出境證號、 統一證號+護照號碼等3種方式登入。

若透過全民健保快易通APP，登入「健康存摺」後即可點按「申請COVID-19數位證明」，下一步再點按「COVID-19數位證明申請系統」，隨後頁面會導至數位新冠病毒健康證明網站。

步驟2：選擇申請項目

依需求選擇「檢驗結果數位證明」（快篩陽性視同確診也適用）或「接觸者隔離證明」，兩者可複選，並填入出生年月日、居住地址、隔離地址等資料。

民眾也可填寫email地址，系統會將數位證明的PDF檔案寄送到個人電子信箱，更方便保存。

步驟3：點選申請哪種檢驗證明

步驟4：取得證明

在申請成功畫面點選「下載／列印數位證明」，先存檔在行動裝置或電腦硬碟中，再視個人需要列印紙本；另也可以點選超商列印，按下「取得超商列印碼」後，再取得條碼後再自行到超商付費列印。

快篩陽性診斷確診的證明是一張黃色卡片，會紀錄快篩陽性結果、醫師資料、身分證資料等；接觸者隔離證明則是白色的卡，至今沒領到紙本、電子單的民眾可以下載使用。