又一大國際企業跟進！Nike撤出俄國市場　與莫斯科保持距離

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)俄國發動烏克蘭戰爭後，美國知名運動用品商耐吉公司（Nike）加入多家國際企業行列宣布撤出俄羅斯。

綜合外電報導，繼麥當勞、星巴克之後，Nike成為最新的企業不續簽俄國的授權合約，「基於在俄羅斯經營上的挑戰，Nike已決定不續簽或簽訂任何新的業務承諾，包括與我們的經銷商Up&Run。我們的業務仍處於暫停狀態，同時繼續發薪給員工。」

今年3月3日，Nike宣布暫停在俄羅斯的業務，在俄國擁有37家Nike店面的Up&Run母公司「創新零售集團」Inventive Retail Group 表示，「因Nike停止出貨造成短缺。在當前現實條件下，我們無法繼續支援Nike單一品牌商店的服務，將不得不關閉這些店。」

路透社報導多位民眾反映， 有人認為會有人開始從國外帶貨近來銷售，或是就跟1980年跟90年代的俄國出現短缺現象一樣，也有居民認為，Nike撤出不會造成太大影響，因為還有其他很多牌子在。

此外，Nike還採取了其他措施與俄羅斯保持距離，取消對俄羅斯最受歡迎的足球俱樂部之一莫斯科斯巴達（Spartak Moscow）的球衣贊助，該俱樂部隨後以財務困難為由裁掉了其二線球隊。