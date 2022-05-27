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台灣小琉球珊瑚生態衰退　屏東縣政府啟動海洋資源復育計畫

屏東縣政府：在海保署支持下，今年擴大辦理資源復育工作，進行珊瑚苗圃的建立，並試驗性將所培育的珊瑚移植至花瓶岩、白沙港外等海域進行復育，後續再運用3D技術進行監測分析。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/27 10:58
表孔珊瑚。（照片由屏東縣政府提供）

表孔珊瑚。（照片由屏東縣政府提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）小琉球是屏東縣的熱門景點之一，隨著氣候變遷及近年觀光人潮上升，造成海域生物多樣素衰退，為挽救海洋生態，屏東縣政府今（2022）年啟動資源復育計畫，進行潮間帶底棲生物及珊瑚復育工作，期盼恢復生機。

屏東縣政府26日透過新聞稿表示，自2019年起與中山大學及海生館合作執行小琉球海域資源調查，歷年調查結果顯示，小琉球海域生物多樣性近年大幅衰退，其中珊瑚覆蓋率衰減為僅0-30%。在科學論證基礎下，實施數項潮間帶保育示範區的保育措施以強化管理，包括劃設導覽線、擴大保育區範圍及導入科技化管理等，2021年著手進行珊瑚復育初步評估，並尋找適合發展珊瑚苗圃的海域。

屏東縣政府表示，在海保署支持下，今年擴大辦理資源復育工作，進行珊瑚苗圃的建立，並試驗性將所培育的珊瑚移植至花瓶岩、白沙港外等海域進行復育，後續再運用3D技術進行監測分析。另選擇「長硨磲貝」及「大柱形指海葵」進行潮間帶復育試驗，以期回復潮間帶原有的生態樣貌，並營造生物棲息環境。

小琉球海洋資源復育屬長期計畫，未來屏東縣府將與學術單位持續合作辦理，並利用各種機會，促成社區參與，培植公民科學家及保育志工，攜手為小琉球海洋生態復育努力。

台灣小琉球珊瑚生態衰退　屏東縣政府啟動海洋資源復育計畫

鹿角珊瑚。（照片由屏東縣政府提供）

台灣小琉球珊瑚生態衰退　屏東縣政府啟動海洋資源復育計畫

軸孔珊瑚。（照片由屏東縣政府提供）
小琉球
珊瑚苗圃
海洋資源
海洋生態
屏東縣

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