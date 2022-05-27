不受台灣氣候多變與疫情影響！沃旭：大彰化西南第一階段　風場水下基礎全數完工

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）沃旭能源26日表示，完成大彰化西南第一階段離岸風場全數的水下基礎安裝工作，包括900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場約50%的管架式水下基礎的裝設，以及超過60%水下基椿。

沃旭能源說明，水下基礎安裝可謂工程浩大，出動超過500人以上的團隊，包括船員、吊裝人員、施工人員等，更派遣10多艘船舶組成的施工船隊，有水下基礎安裝運輸船，每趟可載運3至4座水下基礎的重型運輸船，降低打樁噪音的氣泡圍幕船、基樁清理船、穩固水下基礎的灌漿船、保護施工順利的戒護船、人員運輸船等。該公司並強調，所有的船舶經由精準調度，以確保施工效率。

沃旭能源提到，大彰化東南及西南第一階段離岸風場使用的管架式水下基礎，每座重達約1,200噸、最高達80公尺，相當於30層樓，因此在運送和安裝過程中，特別注意施工船舶與人員安全，確保這項工作符合離岸風電產業品質、環境、安全及健康衛生(Quality, Health, Safety and Environment, QHSE)國際標準。

沃旭能源指出，自從海上施工啟動以來，儘管受到氣候多變與疫情等因素，使得調度船舶和船員不易，但因為所有參與其中的台灣與國際夥伴努力不懈、密切溝通才得以持續推進工程，讓大彰化東南及西南第一階段離岸風場成為在台灣冬季仍持續施工的離岸風場，更因此讓基礎安裝得以告一段落，接下來將持續把握每一個珍貴的氣候窗，全力安裝風機以及進行大彰化東南及西南第一階段風場各項建置工作。

大彰化西南第一階段離岸風場水下基礎安裝。(照片由沃旭能源提供)