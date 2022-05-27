台北國際書展呈現全球唯一《世界之樹》　獨家展出法國文豪珍貴手稿

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2022台北國際書展主題國為法國，特別舉辦「追憶．普魯斯特」特展紀念文豪逝世100週年，多位知名經典作家手稿也將獨家盛大展出。

睽違兩年，台北國際書展重返世貿囉！今年主題國為法國，法國已經是第４度作為書展主題國，將和法國在台協會、法國國際出版協會、信鴿法國書店合作策畫，呈現2,000本文學、藝術、漫畫等，逢法國大文豪普魯斯特逝世100週年，特別精心規劃「追憶．普魯斯特」展覽，以及喬治・桑、雨果、大仲馬等經典作家珍稀手稿展，獨家在台盛大展出。

台北書展基金會表示，即使2020年薪冠肺炎疫情大流行，法國人仍幾乎每天閱讀，有媒體報導「2020疫情大流行=法國閱讀年，15-24歲的讀者大幅成長，許多新讀者轉向閱讀電子書、收聽有聲出版品。」

法國在台協會公孫孟主任提及童年回憶，印象最深的就是圖書館，「文化等同於法國人生活的一部分，文化的其中一個面向就是圖書。閱讀對小朋友真的非常重要，圖書館，其實就像我第二個家！」

今年標語為「我閱讀、故我在 Je lire, doc je suis.」，概念來自於西洋近代哲學之父笛卡兒的名言：「我思，故我在。」( 原文: Je pense, donc je suis. ) 笛卡兒是第一個以科學方法向「有」的「真實性」挑戰的思想家，主題國館共有414平方公尺，精心策畫3大特展以饗讀者。館內預計展出80家出版社。

展覽現場同時有「普魯斯特有聲步道」，節錄《追憶似水年華》七卷中的12則片段，中文版將由知名導演戴立忍朗讀，法文版則由Éditions Thélème與Éditions Frémeaux提供，民眾可以手機掃描QR Code聆聽作品之美；5/27-6/9舉行的「台北文學季閱影展」，也推出多部改編或啟發自《追憶似水年華》的電影。

另外，孔雀羽有聲書協會會長塞西兒．帕盧辛斯基也將為大家介紹結合了圖畫、詩、音樂、動畫，且能夠透過APP互動的《世界之樹》跨媒體繪本，近2公尺高《世界之樹》全世界僅此一本。

此外，「烏克蘭館 」將展示由烏克蘭合作單位與圖書銷售通路及出版社Yakaboo出版品，透過策略選書，讓台灣讀者能夠迅速理解烏克蘭歷史和文化，亦將展示已翻譯成德語及中文的烏克蘭著作，包含小說、非小說與精美繪本等出版品，將精選15幅具代表性的烏克蘭插畫家作品於展位中「與烏克蘭同在圖像創作展」展出。

文化部特別加碼2000萬元，每份面額100元的購書抵用券，適用對象包含18歲以下、報名「校園趣書展」團體、外籍人士、身障人士、持展期當日高鐵台鐵桃園以南（含）、宜花東票根者。

展覽訊息

地點：台北世貿中心一館

時間：6/2－6/7 10:00-18:00

6/3－6/4 10:00-22:00

官網：http://www.tibe.org.tw