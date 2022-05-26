中資違法來台灣挖角研發人才 第二波大搜索逾百調查官搜索10家在台中企

（台灣英文新聞） 中資近年來不斷違法挖角台灣高科技人才，調查局本周在聯創創新等10家中資在台灣辦公室約談共70人，全案朝違反兩岸人民關係條例偵辦擴大偵辦中。

繼今年3月發動全台大搜索，約談8家公司之後，調查局再展開第2波行動抓違法挖角，百餘名調查官參與。調查局分別於5月23日至5月26日，在聯創創新等10家中資在台辦公室約談共70人。

自由報導，北檢搜索的3家中企分別為「芯華章科技」、「聯創創新公司」、港商芯技佳易微電子科技在台辦公室，約談公司台灣辦公室負責人。

新北檢搜索2家中企，搜索偽台資的「杰華特」公司，該公司專門研發電源管理晶片的IC設計研發及銷售，並指揮高雄市調查處搜索研發液晶顯示器的中企「中科冠騰公司」在台辦公室。

桃園地檢署搜索2家中企，分別指揮桃園市調查處，搜索專攻微型驅動馬達製造的「皓澤公司」在台私設研發據點，指揮桃園市調查處搜索，專營光學、光電零組件、攝像模組和光學量測儀器設計開發的偽外資「港商舜宇公司」

新竹地檢署則搜索3家公司，分別指揮台北市調查處，搜索偽台資的「台灣芯盈公司」，該公司為半導體IC設計公司、指揮新北市調查處及新竹縣調查站，搜索專營導航定位晶片設計、研發，並應用於衛星、汽車導航、物聯網等領域的「華大北斗公司」；以及指揮新竹市調查站，搜索專門做低溫共燒陶瓷LTCC製程射頻元件開發的偽台資「佳佶公司」。