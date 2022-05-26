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日本團開起來？6月10日起台灣人去日本玩免篩檢、免隔離

日本政府擬施行海外國家風險分級，將各國分為紅、黃、綠三級，在此規範下，台灣被列為綠色的「低風險國家」，下月10日起若團赴日觀光免篩檢、免隔離。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/26 20:55
（圖/路透社）

（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）日本對外國觀光團將大規模解封，首相岸田文雄今（26日）表示，6月10日起，日本重啟開放外國旅行團入境，而台灣符合「低風險國家」下月10日起若團赴日觀光免篩檢、免隔離。

日本自2020年4月起採取嚴格的邊境管制措施，已經兩年多沒有全面開放國門，該國觀光業也大受打擊，然而據日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄今晚在東京一場活動上致詞表示，從下個月1日起，每天入境日本的人數由現行的1萬人增為2萬人，此外，下個月10日起重新開放有旅行社領隊陪同的套裝行程觀光團旅客入境。

岸田說，為防止新冠肺炎疫情擴大的邊境管制措施，6月起每天入境日本人數增加外，也會依入境時的篩檢情況判斷，如果是陽性率低的國家民眾入境時不需接受篩檢。

至於海外觀光遊客，日本政府擬施行海外國家風險分級，將各國分為紅、黃、綠三級，在此規範下，台灣被列為綠色的「低風險國家」，下月10日起若團赴日觀光，可比照辦理，也就是入境PCR採檢陽性率低的國家非觀光旅客，自下月1日起入境可免採檢，也毋需出示疫苗接種證明，入境後不用隔離。

不只如此，報導指出，岸田表示，日本正準備下個月北海道新千歲機場及沖繩（琉球）那霸機場重啟接受國際線航班。
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