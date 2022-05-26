孕婦確診重症死亡率1.5%！比70歲以上中重症比例高 醫生提6大警訊指標

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）孕婦確診重症死亡率為1.5%，比70歲以上年齡層中重症比例1.3%更高，醫師提醒若孕婦確診後發生意識變化、心跳過快、呼吸急促、胸痛、下肢壓痛、脫水等情況，務必提高警覺並就醫治療。

國內疫情持續延燒，今（26日）有104人死亡，而根據高雄榮民總醫院婦女醫學部產科醫師李如悅，統計台灣5月10日前確診孕婦，全國共有131例，其中包含中症1例、重症2例（含死亡1例），孕婦確診後重症比例1.5%，研究文獻指出孕婦的重症和死亡率比一般族群高，可能達1.5到2倍，因此孕婦面對疫情不宜掉以輕心。

李如悅說，如果孕婦發生意識變化、休息情況下每分鐘心跳大於120下，或有胸痛、咳血、呼吸急促、有喘鳴聲、下肢壓痛及明顯腫脹、嚴重脫水、少尿等情況，或身上有非創傷性瘀斑，發燒超過39度逾48小時，或有其他嚴重症狀，都是就醫警訊，務必請求醫師治療。

根據中央流行疫情指揮中心，懷孕36週以上確診者同中重症、高齡（70歲以上）、血液透析（洗腎）病患一同收治在集檢所或加強型防疫旅館進行照護。其他未滿36週孕婦則調整為有中重症情況才會收治住院。

不過李如悅說，如果急診遇到確診孕婦有肺炎、敗血症、休克等高危險徵象，或是有產科或其他適應症，包含產兆、胎兒生長遲緩、胎盤功能異常、早產、多胞胎、胎動減少等，可能也都是需要收治住院的情況。

至於確診後服用藥物方面，台大醫院教學部主任盛望徽表示，輝瑞口服藥孕婦也能使用，但藥物交互作用多，肝腎功能太差的患者也不適合使用。對胎兒影響方面，李如悅指出，藥物相關安全性，沒有人類直接資料，但在動物實驗發現並無不良發展結果，除非劑量很高，達一般用量10倍以上，才可能會影響胎兒體重。