中國外長出訪南太平洋拉攏島國 打著什麼算盤？

（台灣英文新聞 / 綜合報導）印太地區近來很熱鬧。美國總統拜登（Joe Biden）才剛結束日韓亞洲行，宣示其領導地位。中國也沒閒著，外交部長王毅今（26）日率團出訪南太平洋島國，此區傳統上是美國霸權的延伸，中國正透過外交與軍事威懾力，一步步將觸角伸入，爭奪區域影響力。

王毅行程

在這十天的訪問中，王毅將赴索羅門群島、吉里巴斯、斐濟、薩摩亞、斐濟、東加王國、萬那杜、巴布亞紐幾內亞及東帝汶。美聯社指出，這些國家與美澳交好，中國必須想方設法拉攏一二，日後方可推進軍艦靠港、軍力部署等計畫。若北京成功攏絡，未來一旦爆發台海戰事，美國協防台灣的行動必遭掣肘。

此一外交攻勢的目的為何？

習近平上任以來，透過一帶一路倡議（Belt and Road Initiative）的港口、鐵路、電廠等基礎建投資進軍東亞與歐洲，成效難說，如斯里蘭卡與巴基斯坦就深陷債務陷阱，已開發國家則以國安為由禁止中資打入其市場。

然而，南太平洋可沒這層顧慮。相較之下，此區域對中國態度尚稱開放，投資成本低，報酬卻不差。中國這幾年來與西方關係鬧僵，防疫過嚴震盪經濟，在俄烏戰中的坐視態度也招致批評。若此區外交能有所斬獲，對面臨黨內內鬥、極力尋求第三任任期的習近平而言，不啻是鞏固政權的一大助力。

中國與索羅門群島雙邊協議不單純

中國與台灣前邦交國索羅門群島互送秋波，一項安全協議擬讓中國軍警力量進駐。話說得模糊，卻留下不少解讀空間，外界懷疑是為中國佈建海軍基地等計畫鋪路。美國已撂下狠話，若該協議導致美國或盟友利益受到威脅，將採取行動。

中國還有何盤算

根據美聯社取得的一份文件，中國有意與太平洋十國簽署一項涵蓋安全、網路建設、漁業合作、建立孔子書院等議題的廣泛協議。王毅欲藉此行爭取支持，盼能於5月30日在斐濟與各方領袖會晤後，在聯合公報中納入此協議。

然而，西太平洋島國密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）已表明不支持，並警告其他島國，這項協議恐使各國門戶大開，讓中國得以掌控其漁業與通訊設施，甚至可攔截當地所有網路電話通訊內容。

帕努埃洛向各國喊話，北京所謂的「中國與太平洋島國共同發展願景」，將對區域局勢帶來巨變，拉高地緣政治緊張，危機區域穩定。「恐使南太平洋陷入新冷戰時期，這還是較好的情況，更糟的則是觸發世界大戰。」

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