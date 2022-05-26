台灣飲料店突破27,000家 源頭品質把關成關鍵　開元戀職人鮮奶主推全面乳牛健檢計畫

根據財政部飲料業統計報告指出，民國110年12月台灣飲料界業者已高達27,414家，相較109年成長7%，數據顯示大環境雖受疫情衝擊，但飲料市場需求並沒有大幅降低，也因為近幾年受疫情影響，使得消費心理對於「安全和健康」有著潛在驅動力，如何在食品飲料的源頭做好把關更成了當下關鍵；開元食品與國立屏東科技大學合作推動「全面乳牛牧場健檢計畫」，由計畫主持李旭薰助理教授及開元戀職人鮮奶服務團隊的共同合作，投入超過百萬人力與經費，為旗下全省的酪農夥伴進行完整總體檢，提升環境友善、乳牛健康及生乳品質，要讓「戀職人鮮奶」為餐飲服務的客戶從源頭開始把關，創造消費者、飲料業者及牧場的三贏正向循環。

台灣白帽廚師協會周景堯理事長表示:「就長期經驗觀察，開元戀職人鮮奶在餐飲產業的觸角非常廣泛，從五星級飯店、連鎖餐廳、連鎖飲料店、咖啡廳等通路都可以看到品牌身影；身為專業餐飲工作者，兼顧『美味風味與安全』是絕對的關鍵，而開元戀職人鮮奶從源頭牧場、生產、物流、客服等環節，實行一條龍管理服務，讓餐飲現場對於源頭的管理更精準，加上現在又與國立屏東科技大學獸醫系合作，讓業者在選擇原料時可以更加安心，像是珍珠奶茶被譽為台灣飲料代表，如何挑選使用好的國產鮮乳，是至關重要的競爭力」。

台北醫學大學保健營養學系名譽教授謝明哲老師也表示，開元戀職人鮮奶推動的「全面乳牛牧場健檢計畫」，從乳牛飼養環境、各階段乳牛飼養照顧、預防性健康檢查等，營造出幸福友善的飼養系統，有健康快樂的乳牛，自然能生產出高優質的乳品，「100%成分無調整」的訴求本身就是一項極困難的工程。衛生福利部對於乳品標示的要求非常嚴格，所謂的「無調整鮮奶」，並非什麼都不做，而是生乳在成分無調整的情況下，經過符合國家標準的加溫殺菌過程，確保消費者飲用到鮮奶最自然的風味與接近生乳的完整營養，這也是一種「食當季」的食育智慧。因此「無調整鮮奶」反而更需要各種環節的配合。

本次健檢計畫主持、國立屏東科技大學獸醫系李旭薰助理教授分享：「台灣地狹人稠又位於亞熱帶、熱帶地區，在有限農地面積與氣候條件受限下，乳牛飼養比其他海外酪農大國有著更加嚴酷的挑戰，希望這次透過與開元食品合作以及國際技術接軌、科技化飼養知識導入、完整生產醫學的專業健檢，改善牧場的飼養環境以及優化生產流程，提升單頭乳牛的產量與品質，就能減少飼養密度並創造出對乳牛更加友善的環境，提升動物福利，乳牛開心生產，酪農工作輕鬆，乳產品的品質便可提升，整個牧場甚至酪農產業的體質就能夠變得更加健康，達到多贏的局面。」

李旭薰助理教授更進一步表示：「完整的健檢計畫需要大量的人力與非常高的費用，就算是國外的酪農業都很少有能力完整落實，這算是國內第一個完整的乳牛牧場全面健檢計畫，可以感受到開元食品除了重視消費者對戀職人鮮奶品質的要求以外，對於酪農產業競爭力的提升更多了一份社會責任感。」

開元戀職人鮮奶堅持真正做到「職人用愛守護的鮮奶」，以友善的飼養環境與科學方法，培育出健康快樂的乳牛，生產更加美味安心的國產鮮乳。眼下的餐飲市場越來越趨向開放、國內外品牌競爭激烈，開元食品的「戀職人鮮奶」品牌依舊深具餐飲市場競爭力，在持續為餐飲客戶、為消費者進行食安與品質的把關，獲得不同世代消費者的喜愛。