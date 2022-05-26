台北老爺外帶美饌 新品推出優惠加碼　外帶全系列滿額享9折、雪藏蛋糕5月底前特價回饋

隨著疫情升溫，針對近來再掀一波買氣高潮的外帶外送餐點，台北老爺酒店推出2022新品、菜色再升級，如適合小家庭『多人分享餐』新增西式海陸雙冠組合，冷凍餐包『即食行熱美味餐』也新增地道港點、滋補湯品等多元選項、搶攻宅家囤貨市場。另外也針對『外帶外送』推出加碼優惠，6月15號前購買外帶外送全系列商品、不分品項，享滿額9折外；5月底前外帶外送『北海道雪藏長條蛋糕』可享約7折特價回饋。

小家庭福音、全新西式多人分享餐

台北老爺外帶美饌餐點，包含多達10多種、為外食族、上班族量身訂製的「獨享元氣餐盒」外，還有多人共享餐，如三菜一湯中式套餐、先知鴨套餐。不但口味橫跨中西日，還提供取餐前一小時電話訂購及免下車餐來速貼心服務。推出以來除「港式燒臘三寶飯」、「香煎鮭魚佐松露野菇醬」、「綜合壽司盒」、「港點九宮格」為排行榜熱銷款外，近期外帶陣容也再推陳出新，新增兩款西式四人份分享餐「豬肋排分享餐」、「鮭魚分享餐」，每份1,680元起，每份含海陸雙冠王主菜及兩份異國料理、再搭配一份主食及湯品，為家裡餐桌帶來些不一樣的體驗及新火花，五星儀式感立即享有。

口味選擇多更多、即食行熱美味餐

『即食行熱美味餐』為台北老爺2021年所推出的全新冷凍餐包系列，因方便儲存及加熱食用特性受到相當歡迎。今年台北老爺主廚再度精心研發、推出六款新品，包含滋補湯品「剝皮辣椒雞湯」、「菜脯香菇雞湯」、甜湯「銀耳燉桃膠」；地道港點「珍珠糯米丸」、「鮮蝦花枝餅」及配飯必備「打拋豬五花」。強調所有菜色皆由飯店主廚以新鮮食材製成且嚴格衛生把關，再以急凍完美保留其湯頭精華及菜色美味，消費者在家簡單加熱後食用，五星品質享受不打折。

外帶外送滿額享9折、雪藏蛋糕限時特價

台北老爺外帶餐點除提供鹹食選擇外，亦可透過線上訂購「老爺烘焙坊」蛋糕、麵包，從吐司、牛軋糖到蛋糕都一應俱全，為感謝民眾支持，即日起至5月31日，除針對「北海道雪藏長條蛋糕」推出限時特價，回饋每條399元(原價560元)。6月15日前，凡線上訂購、外帶外送，包含個人餐盒、分享餐、冷凍餐包及烘焙坊糕點，不限品項，每單筆訂單滿500元，立馬可享9折優惠，讓民眾宅家防疫三餐免煩惱，輕鬆享受更多美味及好康優惠。