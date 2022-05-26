程曦資訊今日掛牌戰略新板 2021年每股盈餘8.27元

由富邦證券輔導的程曦資訊（6898）於5月26日掛牌戰略新板，該公司主要核心業務為服務委外營運，以提供「服務委外」、「會員伴銷」、「顧客流程規劃」、「系統租賃」及「數位整合行銷」等服務為主，2021年營收為新台幣7.13億元，稅前淨利1.23億元，每股盈餘8.27元。程曦資訊累積多年各產業客戶之服務委外經驗，掌握顧客體驗與會員經營之Knowhow，近年來更積極投資Martech及數位行銷之工具與人才培養，未來數位行銷及會員經營將為程曦資訊的重點委外發展業務。
程曦資訊成立於1993年，於客戶服務及技術整合專業領域提供一站式服務，為智慧客服委外大廠。程曦資訊客戶涵蓋企業及公部門，從民眾常打的1999專線、重視資安的金融業、警政署、新北市政府、食藥署的大數據及輿情分析都出自程曦資訊。近期程曦資訊更啟動會員經營業務，導入Martech工具結合數位行銷操作之服務加值，並發展分潤式銷售及會員經營之業務，希望透過Inbound sales、Cross sales的電銷模式，讓客服從成本中心轉變為利潤中心，並藉由代銷售的分潤式業務，協助客戶創造業績同時也能拓展營收，達成與客戶雙贏的目標。
隨著數位轉型趨勢，科技將是企業拉近與顧客距離的關鍵策略性工具，程曦資訊在服務模式中，特別導入自動化數位客服功能，除了降低人力成本、增加人員價值外，更透過自動化服務進線管道之建立、IVR忙線分流至APP渠道、文字IVR、智能客服及智能語音導航等模式，提供更有效率的服務。此外還能藉此取得量化資料進行數據化分析與服務預測，加速企業從服務科技進行數位轉型，提升企業未來競爭力。
目前台灣服務委外營運產業已往專業化發展，預期未來需要提供更多綜合服務以滿足客戶需求。程曦資訊所提供之服務能達到客戶最大滿意，持續朝向服務電商、人機整合、智能導航、Martech數位行銷及會員經營等方向邁進，同時提升人員素質，並運用先進軟硬體設備，創造新的服務方式或流程，增進服務效能，市場成長未來可期。
程曦資訊總經理賴瑛美表示，將積極投資Martech及數位行銷之工具與人才培養，瞄準數位行銷、會員經營業務。(照片來源：富邦金控提供)