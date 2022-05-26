程曦資訊今日掛牌戰略新板 2021年每股盈餘8.27元

由富邦證券輔導的程曦資訊（6898）於5月26日掛牌戰略新板 ，該公司主要核心業務為服務委外營運，以提供「服務委外」、「 會員伴銷」、「顧客流程規劃」、「系統租賃」及「數位整合行銷」 等服務為主，2021年營收為新台幣7.13億元，稅前淨利1. 23億元，每股盈餘8.27元。 程曦資訊累積多年各產業客戶之服務委外經驗， 掌握顧客體驗與會員經營之Knowhow，近年來更積極投資Ma rtech及數位行銷之工具與人才培養， 未來數位行銷及會員經營將為程曦資訊的重點委外發展業務。

程曦資訊成立於1993年， 於客戶服務及技術整合專業領域提供一站式服務， 為智慧客服委外大廠。程曦資訊客戶涵蓋企業及公部門， 從民眾常打的1999專線、重視資安的金融業、警政署、 新北市政府、食藥署的大數據及輿情分析都出自程曦資訊。 近期程曦資訊更啟動會員經營業務，導入Martech工具結合數 位行銷操作之服務加值，並發展分潤式銷售及會員經營之業務， 希望透過Inbound sales、Cross sales的電銷模式，讓客服從成本中心轉變為利潤中心， 並藉由代銷售的分潤式業務，協助客戶創造業績同時也能拓展營收， 達成與客戶雙贏的目標。

隨著數位轉型趨勢， 科技將是企業拉近與顧客距離的關鍵策略性工具， 程曦資訊在服務模式中，特別導入自動化數位客服功能， 除了降低人力成本、增加人員價值外， 更透過自動化服務進線管道之建立、IVR忙線分流至APP渠道、 文字IVR、智能客服及智能語音導航等模式， 提供更有效率的服務。 此外還能藉此取得量化資料進行數據化分析與服務預測， 加速企業從服務科技進行數位轉型，提升企業未來競爭力。

目前台灣服務委外營運產業已往專業化發展， 預期未來需要提供更多綜合服務以滿足客戶需求。 程曦資訊所提供之服務能達到客戶最大滿意，持續朝向服務電商、 人機整合、智能導航、Martech數位行銷及會員經營等方向邁 進，同時提升人員素質，並運用先進軟硬體設備， 創造新的服務方式或流程，增進服務效能，市場成長未來可期。

程曦資訊總經理賴瑛美表示，將積極投資Martech及數位行銷之工具與人才培養，瞄準數位行銷、會員經營業務。(照片來源：富邦金控提供)