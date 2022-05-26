結合鐵工產業、原民文化及新興科技 樹林自造教育及科技中心開幕

新北市擁有11所全國最多的自造教育及科技中心學校 ，昨(25)日舉辦「新北市樹林自造教育及科技中心」 的開幕揭牌典禮，獨創結合在地鐵工、原住民等人文特色， 由副局長劉明超出席與貴賓師長一同敲打燈箱鐵砧， 為中心進行點燈揭牌，也為樹林打亮在地文化創客精神， 點亮孩子未來明燈。

教育局表示，新北市推動創客教育多年， 積極配合教育部科技中心建置計畫，累積成立11間科技中心學校， 數量全國最多，特色及師資也多元完善。 而配合新北市推動校校有創客及新北自造城跨域資源整合， 樹林自造教育及科技中心結合在地製鐵產業、原住民特色、 發展特教輔具及新興科技，讓孩子在興趣中實作，在動手做中學習。

樹林科技中心運用新興科技VR及AI技術，發展多元特色課程， 例如將仿生獸、基礎焊接、3D列印、雷射雕刻、 數位設計輸出等元素融入課程教學，製作自走車機器人、 金工焊接等作品，培養學生核心素養力，給予實現夢想鐵鎚， 成為人生掌舵者。

中心也設計特教生專用輔具「聲光電子秤」， 考量特教生敏銳度可能無法精確判定讀數大小，因此利用LED燈及 蜂鳴器，當重量達標準時便會亮綠光及發出聲音， 若過重或過輕則亮紅燈，透過聲音及燈光協助孩子準確量測食材， 協助實踐科技素養。

樹林高中曹永央校長表示，樹高是兼具人文與科學教育的學校， 設置科技中心打造為全三鶯樹地區科學基地，辦理課程研習、 科技競賽、師生交流平台，為新北孩子創造更豐富多元學習的機會。 同時科技中心連結了烏來區原住民織布協會， 利用數位加工重製傳統織布工具，加強推廣效益，非常具在地精神。

樹林科技中心張曦舫老師表示，學校結合煤礦與打鐵店的歷史背景， 發展以鐵金屬為媒材課程，並成立鐵雕社團並辦理相關研習。 感謝科技中心的成立，學校獲得更多資源及場域來推動新課綱， 提供學生更新穎、更契合未來內容

喜愛動手作的二年級蔡雅帆同學說， 在中心成立後讓自己對焊接技術著迷， 在學習焊接前印象只停留在似乎只有男生能做這件事， 並對噴出來火花感到恐懼。但是在學習後才了解， 原來女生能掌握這項技術，只要熟能生巧，性別並非入門門檻。

教育局表示，樹林科技中心是全市第8所正式揭牌，未來還有江翠、 樟樹、欽賢科技中心將揭幕，搭配推動創客教育、自造及科技教育， 每年辦理創客季展覽活動，讓孩子改變被肯定、被看見。111年新 北創客季主題展在市府1樓大廳展覽，三大特色為永續、多元及數位 ，將持續到6月，歡迎大小朋友體驗創客，至新北創客漾官網(ht tps://maker.ntpc.edu.tw/)搜尋最新活 動。

照片來源：新北市教育局提供