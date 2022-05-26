中華資安國際獲首屆Best Choice Award資安服務獎

中華電信旗下子公司中華資安國際之SOC服務於5月24日榮獲首 屆「COMPUTEX Best Choice Award資安服務獎」， 評審對於中華資安國際提供之事前防禦檢測、事中監控應變、 事後鑑識調查等全面性的資安專業高度肯定。 SOC服務團隊具備優越的技術能量，從資安健診、紅隊檢測、 監控應變、逆向工程、數位鑑識到技術研發， 技術涵蓋完整且團隊能量充沛； 團隊除了掌握最新跨國的病毒與惡意程式威脅情資， 也對新型攻擊手法提供深入完整分析， 更從重要的客戶場域與各項攻防演練， 累積資安事件應處的經驗與技能，並導入AI/ML技術， 自主研發多項自動化工具與預警系統，提升服務量能， 並提供雲端化服務，因而獲得本次之殊榮。

此次評鑑從服務流程與品質、專業技術能力、創新與前瞻性， 以及國內外市場潛力等構面進行綜合評比， 中華資安國際的SOC服務可以脫穎而出，主要的原因在於， SOC服務善用新科技，為提高SOC服務的可視性與精準度， 將納管雲端、網路、端點的託管偵測應變服務(MDR， Managed Detection and Response)整合進入SOC， 是國內唯一整合SOC與MDR服務的資安公司；此外， 為了協助客戶驗證SOC資安防禦及應變的有效性， 也提供了藍隊驗證服務(BAS，Breach and Attack Simulation)，確保客戶資安防護的有效性； 在技術精進部分，團隊導入AI深度學習， 並善用ISP網路威脅情資，提升惡意攻擊的偵測能力， 更鼓勵團隊持續進修考取國際證照，以提供更優質的資安專業服務。

中華資安國際的SOC服務脫穎而出的另一項原因是， 擁有技術自主的資安軟硬體工具。 其自主研發的SecuTex先進資安威脅防禦系統系列產品， 目前包含NP網路防護與ED端點偵測兩大部分， 是中華資安國際的專家團隊在處理大量資安攻擊防禦與事件調查後， 開發出來的資安防護解決方案。其中，SecuTex NP網路防護就像是網路行車紀錄器一樣， 可以進行網路封包全時側錄、入侵偵測、鑑識分析， 還能結合沙箱分析與專家分析驗證，是網路資安管理、 重現事件現場的資安利器；SecuTex ED端點偵測則是端點電腦的檢測工具，結合GCB政府組態基準、 軟體更新檢視、惡意活動偵測等，全盤掌握資安風險與因應作為， 結合SOC服務，便成為政府與企業資安防護管理神兵利器。

Best Choice Award今年首度將資安服務與產品規劃獨立評選機制， 藉以挖掘藉國內優質資安公司， 結合COMPUTEX在國內外之強大宣傳管道， 協助國內優質資安產品及服務開拓國內外商機。 中華資安國際的前瞻資安技術，即使在疫情重創全球經濟的環境下， 還能於逆境中交出漂亮成績，不僅為市佔第一的資安共契服務廠商， 更將善用Best Choice Award的優勢管道進軍國際， 將資安專業服務與產品拓展至國際市場。

中華資安國際專注於資安專業服務與相關軟硬體研發， 為國內最大的專業資安服務公司，團隊取得ISO 27001、ISO 27701、ISO 20000、與ISO 17025證書，自成立以來團隊已經挖掘超過50個以上CVE， 並獲得Frost & Sullivan之2021 Taiwan Managed Security Services Company of the Year Award獎項，以及BSI資訊服務品質深耕獎、 BSI資安品質精銳獎、HITCON Defense企業資安攻防大賽冠軍、 資安滲透測試攻防國際邀請賽冠軍， 更是唯一連年獲得行政院資安服務廠商服務項目評鑑全數「A級」 之廠商。 中華資安國際擁有安全可靠「以電信網路為中心」的資安解決方案， 協助國內15個縣市完成資安區域聯防，協助眾多重要政府機構、 關鍵基礎設施、金融業、高科技製造業以及醫療場域進行防護， 已提供服務予兩百多家政府機關及大型企業以及兩萬多家中小企業。