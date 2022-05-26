中華資安國際獲首屆Best Choice Award資安服務獎

中華電信旗下子公司中華資安國際之SOC服務於5月24日榮獲首屆「COMPUTEX Best Choice Award資安服務獎」，評審對於中華資安國際提供之事前防禦檢測、事中監控應變、事後鑑識調查等全面性的資安專業高度肯定。SOC服務團隊具備優越的技術能量，從資安健診、紅隊檢測、監控應變、逆向工程、數位鑑識到技術研發，技術涵蓋完整且團隊能量充沛；團隊除了掌握最新跨國的病毒與惡意程式威脅情資，也對新型攻擊手法提供深入完整分析，更從重要的客戶場域與各項攻防演練，累積資安事件應處的經驗與技能，並導入AI/ML技術，自主研發多項自動化工具與預警系統，提升服務量能，並提供雲端化服務，因而獲得本次之殊榮。
此次評鑑從服務流程與品質、專業技術能力、創新與前瞻性，以及國內外市場潛力等構面進行綜合評比，中華資安國際的SOC服務可以脫穎而出，主要的原因在於，SOC服務善用新科技，為提高SOC服務的可視性與精準度，將納管雲端、網路、端點的託管偵測應變服務(MDR，Managed Detection and Response)整合進入SOC，是國內唯一整合SOC與MDR服務的資安公司；此外，為了協助客戶驗證SOC資安防禦及應變的有效性，也提供了藍隊驗證服務(BAS，Breach and Attack Simulation)，確保客戶資安防護的有效性；在技術精進部分，團隊導入AI深度學習，並善用ISP網路威脅情資，提升惡意攻擊的偵測能力，更鼓勵團隊持續進修考取國際證照，以提供更優質的資安專業服務。
中華資安國際的SOC服務脫穎而出的另一項原因是，擁有技術自主的資安軟硬體工具。其自主研發的SecuTex先進資安威脅防禦系統系列產品，目前包含NP網路防護與ED端點偵測兩大部分，是中華資安國際的專家團隊在處理大量資安攻擊防禦與事件調查後，開發出來的資安防護解決方案。其中，SecuTex NP網路防護就像是網路行車紀錄器一樣，可以進行網路封包全時側錄、入侵偵測、鑑識分析，還能結合沙箱分析與專家分析驗證，是網路資安管理、重現事件現場的資安利器；SecuTex ED端點偵測則是端點電腦的檢測工具，結合GCB政府組態基準、軟體更新檢視、惡意活動偵測等，全盤掌握資安風險與因應作為，結合SOC服務，便成為政府與企業資安防護管理神兵利器。
Best Choice Award今年首度將資安服務與產品規劃獨立評選機制，藉以挖掘藉國內優質資安公司，結合COMPUTEX在國內外之強大宣傳管道，協助國內優質資安產品及服務開拓國內外商機。中華資安國際的前瞻資安技術，即使在疫情重創全球經濟的環境下，還能於逆境中交出漂亮成績，不僅為市佔第一的資安共契服務廠商，更將善用Best Choice Award的優勢管道進軍國際，將資安專業服務與產品拓展至國際市場。
中華資安國際專注於資安專業服務與相關軟硬體研發，為國內最大的專業資安服務公司，團隊取得ISO 27001、ISO 27701、ISO 20000、與ISO 17025證書，自成立以來團隊已經挖掘超過50個以上CVE，並獲得Frost & Sullivan之2021 Taiwan Managed Security Services Company of the Year Award獎項，以及BSI資訊服務品質深耕獎、BSI資安品質精銳獎、HITCON Defense企業資安攻防大賽冠軍、資安滲透測試攻防國際邀請賽冠軍，更是唯一連年獲得行政院資安服務廠商服務項目評鑑全數「A級」之廠商。 中華資安國際擁有安全可靠「以電信網路為中心」的資安解決方案，協助國內15個縣市完成資安區域聯防，協助眾多重要政府機構、關鍵基礎設施、金融業、高科技製造業以及醫療場域進行防護，已提供服務予兩百多家政府機關及大型企業以及兩萬多家中小企業。