新北頒發160萬元獎助學金 鼓勵384名優秀新住民子女向前行

111年度新北市新住民子女獎助學金錄取名單日前出 爐，共計384名國小至高中學生獲得殊榮， 新北市教育局預計於6月撥入獎助學金至錄取學生就讀學校， 合計頒發新臺幣160萬元，期許新住民子女再接再厲， 做最好的自己。

教育局表示，新北市自2009年起率六都之先， 首創頒發新住民子女獎助學金至今已第14年，合計已超過4, 500名新住民學子受惠。今年頒發每名獲獎學生國小組3,000 元、國中組5,000元、普通及技術型高中組8,000元， 勉勵優秀向學及關懷扶助清寒家庭的新住民子女。

母親來自越南，選擇在地就學，就讀雙溪高中的邱同學在校選修越南 語，在學校經常幫忙班務，甚至跑腿也是第一個舉手。 也積極參與校內舉辦的國語朗讀比賽拿下第一名，並參與「2022 新北校園廣告人創意影片」徵件，結合新北青春山海線等政策， 希望拍出理想的雙溪家鄉樣貌。

邱同學放學若看到母親還在忙著家庭代工，就會默默走進廚房， 挽起袖子開始煎魚、炒蛋等做起家常菜，然後就趕去補習班工讀。 他在補習班是老師的小幫手，除了改作業和考卷， 也輔導國中學弟妹背誦與解題，日復一日賺點零用錢減少家裡負擔。 邱父表示，邱同學很投入課業，唸書全神貫注不輕易休息， 課餘常指導兩個妹妹寫功課，是負責任的大哥，「 如果叫他不要念書、該出去走走了，他還會生氣呢!」

新北高工洪祥恩同學在高三學期智育成績維持全班第一名， 除了當過班級模範生，也考取三張丙級技術士證照， 最近獲得全國技能競賽北分區賽行動應用開發職種第三名。 洪母來自菲律賓，她表示這次祥恩能榮獲獎學金覺得很安慰，期許孩 子更上一層樓， 用已熟捻的技能創造帶給其他人更便利的行動應用程式， 對社會有所貢獻。

教育局長張明文表示，新北市頒發獎助學金不僅鼓勵新住民子女向上 ，更是傳遞把新住民及其子女視為雙語言、跨文化人才資產的「新」 價值。希望親師生一起努力，給予孩子更多的肯定和期許， 發揮專長為社會公益服務。111年度新北市新住民子女獎助學金錄 取名單，公布於新北市國際教育資訊網，詳情請點閱網址：http s://www.international- education.ntpc.edu.tw/ischool/ widget/site_news/main2.php? uid=WID_361_2_ 411a9fb3b40f7a20c5a22c1066b59a d2353c424f&maximize=1&allbtn=0 。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供