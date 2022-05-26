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新北頒發160萬元獎助學金 鼓勵384名優秀新住民子女向前行

By 台灣英文新聞
2022/05/26 16:57
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

111年度新北市新住民子女獎助學金錄取名單日前出爐，共計384名國小至高中學生獲得殊榮，新北市教育局預計於6月撥入獎助學金至錄取學生就讀學校，合計頒發新臺幣160萬元，期許新住民子女再接再厲，做最好的自己。

教育局表示，新北市自2009年起率六都之先，首創頒發新住民子女獎助學金至今已第14年，合計已超過4,500名新住民學子受惠。今年頒發每名獲獎學生國小組3,000元、國中組5,000元、普通及技術型高中組8,000元，勉勵優秀向學及關懷扶助清寒家庭的新住民子女。

母親來自越南，選擇在地就學，就讀雙溪高中的邱同學在校選修越南語，在學校經常幫忙班務，甚至跑腿也是第一個舉手。也積極參與校內舉辦的國語朗讀比賽拿下第一名，並參與「2022新北校園廣告人創意影片」徵件，結合新北青春山海線等政策，希望拍出理想的雙溪家鄉樣貌。

邱同學放學若看到母親還在忙著家庭代工，就會默默走進廚房，挽起袖子開始煎魚、炒蛋等做起家常菜，然後就趕去補習班工讀。他在補習班是老師的小幫手，除了改作業和考卷，也輔導國中學弟妹背誦與解題，日復一日賺點零用錢減少家裡負擔。邱父表示，邱同學很投入課業，唸書全神貫注不輕易休息，課餘常指導兩個妹妹寫功課，是負責任的大哥，「如果叫他不要念書、該出去走走了，他還會生氣呢!」

新北高工洪祥恩同學在高三學期智育成績維持全班第一名，除了當過班級模範生，也考取三張丙級技術士證照，最近獲得全國技能競賽北分區賽行動應用開發職種第三名。洪母來自菲律賓，她表示這次祥恩能榮獲獎學金覺得很安慰，期許孩子更上一層樓，用已熟捻的技能創造帶給其他人更便利的行動應用程式，對社會有所貢獻。

教育局長張明文表示，新北市頒發獎助學金不僅鼓勵新住民子女向上，更是傳遞把新住民及其子女視為雙語言、跨文化人才資產的「新」價值。希望親師生一起努力，給予孩子更多的肯定和期許，發揮專長為社會公益服務。111年度新北市新住民子女獎助學金錄取名單，公布於新北市國際教育資訊網，詳情請點閱網址：https://www.international-education.ntpc.edu.tw/ischool/widget/site_news/main2.php?uid=WID_361_2_411a9fb3b40f7a20c5a22c1066b59ad2353c424f&maximize=1&allbtn=0

新北頒發160萬元獎助學金 鼓勵384名優秀新住民子女向前行

照片來源：新北市教育局提供

新北頒發160萬元獎助學金 鼓勵384名優秀新住民子女向前行

照片來源：新北市教育局提供

更新時間 : 2022-05-26 18:16 GMT+08:00

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