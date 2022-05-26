【台灣累計16例兒童重症】5/26增2名染疫童過世　另有1歲腦炎童恢復狀況良好

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內本土疫情延續，今（26）日新增2名染疫童病逝，截至今兒童個案已有7人死亡；另外，日前公布的1歲腦炎童，經救治已移除呼吸器，且恢復良好。

國內今新增8萬1852例本土個案、333例中重症（中症242例、重症91例），其中104例死亡，中重症及病逝人數皆創下單日新高。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增104例本土病例死亡個案，年齡介於1歲至90多歲，有62位年齡大於80歲以上，皆屬重度感染個案，其中97例有慢性病史、74例未打滿3劑疫苗，49例無新冠疫苗接種紀錄。

羅一鈞表示，死亡個案有2例兒童病例，均是先前公布過的重症個案，其中一名為5月19日因染疫併發腦炎的4歲女童，沒有慢性疾病，住進加護病房治療，經多種藥物救治後，仍因腦炎、多重器官衰竭病逝。

另一名為5月22日公布的1歲女童，有腸道閉鎖病史，5月16日出現發燒、抽搐、嘴唇發紫等症狀，曾因敗血症住到加護病房救治，5月23日因COVID-19合併敗血性休克病逝。

今天還有新增1例兒童重症病例，個案是一名7歲男童，從未接種疫苗，有癌症病史、長期使用呼吸器，這次因住院治療細菌性肺炎，又檢出新冠肺炎後合併呼吸窘迫，在加護病房治療中。

另外，兒童併發腦炎個案有1例好轉案例，羅一鈞說，這名個案是5月22日公布的1歲男童，沒有慢性病史，進入加護病房經醫療團隊救治後改善，5月23日已移除呼吸器，意識恢復、四肢活動增加，恢復狀況良好。

國內累計16例兒童重症，分別為7名腦炎、5名肺炎、2名敗血症、1例哮吼，及1例家中午睡時死亡，經法醫認定與COVID-19有關；截至今兒童個案已有7人死亡，5名合併腦炎、1人敗血症及1例家中死亡。

羅一鈞再次提醒，兒童確診後如8大重症前驅症狀，應趕緊將小孩送醫評估與治療，可打119或請親友開車幫忙送醫，包含體溫大於攝氏41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等。