守護台灣保育類動物　新北首創「當心食蟹獴」標誌牌面

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新北市境內多郊山生態豐富，動物為了覓食、生存、繁衍，不得不穿越道路，用路人的車速快，一不小心就很容易撞上，「路殺」意外頻傳。經動保處會同交通局、公所等相關單位會勘，決定在新坡一街上下坡、轉彎處共架設6面「當心食蟹獴」的告示牌面，提醒民眾減速駕駛。

繼在瑞芳、石碇、三峽設置當心蝙蝠、獼猴、青蛙的交通牌面後，新北市交通局在新店區長春里新坡一街設置了6面當心食蟹獴標誌牌面，提醒民眾減速駕駛。全因動保處於月前接獲長春里里長通報，有一隻列為2級保育類動物的食蟹獴在新店區新坡一街遭路殺，已失去生命跡象。

交通局交通管制工程科科長林昭賢說，依據「道路交通標誌號誌設置規則」可於野生動物常出沒處設置當心動物標誌，圖案可依該地區最常出現的動物調整。

經交通局交工科科員上網搜尋，依據食蟹獴圖片的外型、體態重新設計，再搭配副牌的文字說明，以耐用的鋁板製作成「當心食蟹獴」的告示牌面，並用高反光貼紙印刷，讓駕駛人在晨昏光線較弱或夜間清楚看見，達到警示效果；「當心食蟹獴」牌面也成全國首創。

林昭賢指出，瑞芳是全台數量最多摺翅蝠(約20萬隻)的生育棲所，但棲地太過靠近台2線，每年7、8月傍晚，常蝙蝠飛出覓食時，慘遭高速行駛車輛撞擊或被氣旋捲落地面傷亡，因此交通局也在瑞芳台2線蝙蝠洞設立「當心蝙蝠」牌面。

另外，臺灣的原生特有種─臺灣獼猴經常出沒的石碇山區設置了「當心獼猴」、三峽區115鄉道則設立了「當心青蛙」的交通標誌，以保護梭德氏赤蛙與其他青蛙的道路安全，提醒駕駛行經時，務必減速慢行，給這些臺灣特有的原生種多一點生存的機會。

新北市交通局也提醒民眾若發現需要救援動物，可致電（02）2959-6353報案，動保處24小時不打烊，另外，不干擾、不餵食、不接觸野生動物，也是守護維持生態的方法之一，如有騷擾動物的不當行為，恐觸犯野生動物保育法規定。

三峽區115鄉道則設立了「當心青蛙」。（照片由新北市政府提供）

石碇山區設置了「當心獼猴」。（照片由新北市政府提供）

瑞芳台2線蝙蝠洞設立「當心蝙蝠」牌面。（照片由新北市政府提供）