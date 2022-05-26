Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

守護台灣保育類動物　新北首創「當心食蟹獴」標誌牌面

繼在瑞芳、石碇、三峽設置當心蝙蝠、獼猴、青蛙的交通牌面後，新北市交通局在新店區設置了6面當心食蟹獴標誌牌面，提醒民眾減速駕駛。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/26 16:29
新店區新坡一街上下坡、轉彎處共架設6面「 當心食蟹獴」的告示牌面，提醒民眾減速駕駛。(照片由新北市政府提供)

新店區新坡一街上下坡、轉彎處共架設6面「 當心食蟹獴」的告示牌面，提醒民眾減速駕駛。(照片由新北市政府提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新北市境內多郊山生態豐富，動物為了覓食、生存、繁衍，不得不穿越道路，用路人的車速快，一不小心就很容易撞上，「路殺」意外頻傳。經動保處會同交通局、公所等相關單位會勘，決定在新坡一街上下坡、轉彎處共架設6面「當心食蟹獴」的告示牌面，提醒民眾減速駕駛。

繼在瑞芳、石碇、三峽設置當心蝙蝠、獼猴、青蛙的交通牌面後，新北市交通局在新店區長春里新坡一街設置了6面當心食蟹獴標誌牌面，提醒民眾減速駕駛。全因動保處於月前接獲長春里里長通報，有一隻列為2級保育類動物的食蟹獴在新店區新坡一街遭路殺，已失去生命跡象。

交通局交通管制工程科科長林昭賢說，依據「道路交通標誌號誌設置規則」可於野生動物常出沒處設置當心動物標誌，圖案可依該地區最常出現的動物調整。

經交通局交工科科員上網搜尋，依據食蟹獴圖片的外型、體態重新設計，再搭配副牌的文字說明，以耐用的鋁板製作成「當心食蟹獴」的告示牌面，並用高反光貼紙印刷，讓駕駛人在晨昏光線較弱或夜間清楚看見，達到警示效果；「當心食蟹獴」牌面也成全國首創。

林昭賢指出，瑞芳是全台數量最多摺翅蝠(約20萬隻)的生育棲所，但棲地太過靠近台2線，每年7、8月傍晚，常蝙蝠飛出覓食時，慘遭高速行駛車輛撞擊或被氣旋捲落地面傷亡，因此交通局也在瑞芳台2線蝙蝠洞設立「當心蝙蝠」牌面。

另外，臺灣的原生特有種─臺灣獼猴經常出沒的石碇山區設置了「當心獼猴」、三峽區115鄉道則設立了「當心青蛙」的交通標誌，以保護梭德氏赤蛙與其他青蛙的道路安全，提醒駕駛行經時，務必減速慢行，給這些臺灣特有的原生種多一點生存的機會。

新北市交通局也提醒民眾若發現需要救援動物，可致電（02）2959-6353報案，動保處24小時不打烊，另外，不干擾、不餵食、不接觸野生動物，也是守護維持生態的方法之一，如有騷擾動物的不當行為，恐觸犯野生動物保育法規定。

守護台灣保育類動物　新北首創「當心食蟹獴」標誌牌面

三峽區115鄉道則設立了「當心青蛙」。（照片由新北市政府提供）

守護台灣保育類動物　新北首創「當心食蟹獴」標誌牌面

石碇山區設置了「當心獼猴」。（照片由新北市政府提供）

守護台灣保育類動物　新北首創「當心食蟹獴」標誌牌面

瑞芳台2線蝙蝠洞設立「當心蝙蝠」牌面。（照片由新北市政府提供）
保育動物
野生動物
蝙蝠
獼猴
青蛙
食蟹獴

相關新聞

台灣海委會預告：7種瀕絕硨磲貝　將列為珍貴稀有保育類動物
台灣海委會預告：7種瀕絕硨磲貝　將列為珍貴稀有保育類動物
2022/05/23 13:38
南投地檢署追查東卯山台灣黑熊之死　2男到案查扣獵槍犯案動機待釐清
南投地檢署追查東卯山台灣黑熊之死　2男到案查扣獵槍犯案動機待釐清
2022/05/20 15:39
維護台灣生態環境！浣熊海蟾蜍等逾8千種動物6/1起禁商業輸入　違者最高可罰百萬
維護台灣生態環境！浣熊海蟾蜍等逾8千種動物6/1起禁商業輸入　違者最高可罰百萬
2022/05/20 12:18
臺灣首度劃定島嶼生態系昆蟲棲地環境　馬祖列島雌光螢野生動物保護區正式公告
臺灣首度劃定島嶼生態系昆蟲棲地環境　馬祖列島雌光螢野生動物保護區正式公告
2022/05/03 10:59
〈時評〉蔡總統兩次特赦 刑罰應兼顧教化與懲戒雙重目的
〈時評〉蔡總統兩次特赦 刑罰應兼顧教化與懲戒雙重目的
2022/04/29 00:58

更新時間 : 2022-05-26 16:45 GMT+08:00

最受歡迎

台北市第13期疫苗預約平台5/24起預約　新增5至11歲的兒童BNT共7232名額
台北市第13期疫苗預約平台5/24起預約　新增5至11歲的兒童BNT共7232名額
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
健保卡一插就可知患者身分　新增提示含「快篩陽＝確診」、「居家隔離」等4類對象
健保卡一插就可知患者身分　新增提示含「快篩陽＝確診」、「居家隔離」等4類對象
5/26起「快篩陽＝確診」全民適用！陳時中：仍須經醫師診療確認　6種情況可PCR採檢
5/26起「快篩陽＝確診」全民適用！陳時中：仍須經醫師診療確認　6種情況可PCR採檢
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
輝瑞口服藥並用禁忌多！醫師解答一次看
輝瑞口服藥並用禁忌多！醫師解答一次看
5至11歲兒童未打疫苗　住院率飆兩倍以上！台大醫：接種疫苗利大於弊　快趕在5月下旬接種
5至11歲兒童未打疫苗　住院率飆兩倍以上！台大醫：接種疫苗利大於弊　快趕在5月下旬接種
中正紀念堂車來速5/17啟動　日驗1200人　柯文哲：請別爽約　資源很寶貴
中正紀念堂車來速5/17啟動　日驗1200人　柯文哲：請別爽約　資源很寶貴