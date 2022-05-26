布林肯將談美國對中國政策 雙邊競爭、台海議題成焦點

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於美東時間今（26）日上午十點（台北時間晚間十點）發表中國政策演說，台灣外交部副發言人崔靜麟表示，美方過去數星期就此案與台灣密切溝通，基於雙方互信，不便透露相關內容。

《美國之音》報導，布林肯今日將於華盛頓大學演說，針對拜登府對中國政策進行說明。布林肯原訂於5月4日進行，因確診新冠肺炎而延期。

布林肯此次的演說備受關注，除了中美關係走向事關重大，前兩日拜登亞洲行時，對於中國武力犯台美國將軍事介入一說持肯定態度，引發軒然大波，隨後又在四方安全對話（QUAD）元首峰會後否定改變對台的「戰略模糊政策」。

美國戰略與國際研究中心研究員福納樂（Matthew Funaiole）表示，美國長期以來抱持台灣未來由其人民決定，且應以和平的方式決定的態度。而「俄國入侵烏克蘭使得美國對台政策的細微差別成為談話焦點」。華盛頓一直主張，其「一中政策」與北京的版本有所不同。

福納樂強調，美國一直進可能防範最壞的情況，預計布林肯會仔細斟酌語言，重申白宮的「一中政策」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）於25日表示，中國高層在簡報及聲明中「時常試圖扭曲」華盛頓的政策，錯誤的表述美國奉行北京的一中原則，而美方依然遵行以《台灣關係法》、三個公報、六項保證為依據「一中政策」。

普萊斯也指出，作為可能形塑國際格局的美中關係，未來於各項領域都可能是美中競爭的決定性十年，美國與盟友夥伴聚焦在俄烏議題時，美國也持續關注中國帶來的長期挑戰，布林肯將描述美國對中華人民共和國的做法。

拜登政府上任以來，對抗中國成外交內政的主軸，今年2月，白宮發布印太戰略，強化印太地區的參與並將「與中國競爭」列為急迫挑戰（urgent challenges）。美中雙方也多次提及應以負責任方式管控競爭、管控風險，妥善處理面臨的難題。

台灣外交部副發言人崔靜麟今日於例會表示，台美溝通管道順暢，美方過去數星期以來與台灣對此密切溝通，但基於台美雙方互信，不便透露相關內容。