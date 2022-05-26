受疫情衝擊！台灣行政院通過增列　餐飲業補助方案至36億元

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）台灣本土病例數持續攀升，降低民眾至餐廳用餐的意願，經濟部日前推出餐飲行銷補助方案，原編列預算6億元，因業者申請踴躍，行政院今（26）日通過再增列30億元經費，總計36億元，將可嘉惠更多餐飲業；經濟部表示，簡化的申請表格代替繁複的計畫書，可快速完成申請程序。

經濟部表示，4月餐飲業營業額為620億元，年減5.8%，結束連續6個月正成長，其中餐飲業雖有清明連假與好食券的促銷商機，受台灣本土確診案例增加，民眾減少聚餐宴會活動，甚至5月份母親節餐飲業的大檔期，也因受疫情影響來店客下降，營業大幅減少。

經濟部指出，依據今(2022)年5月16日勞動部公布資料，實施勞雇雙方協商減少工時的住宿餐飲業家數及人數分別為178家、1,396人，顯示餐飲業受疫情影響，是首當其衝。

經濟部還說，餐飲業行銷補助自5月16日開放申請，短短一週內已超過萬餘家業者提出申請，許多業者對行銷補助的需求殷切，並提醒該案申請期限至6月15日止，業者需提出具體的優惠促銷方案，例如優惠折抵、消費折扣、買一送一、消費送小菜等，經濟部將依業者行銷方案所需經費提供50%補助。舉例來說，以訂價100元的餐點為例，如果店家提供8折優惠，消費者可獲得20元的折扣優惠，店家少收的20元就會由政府補助10元，藉由消費優惠增加消費誘因，增加來客數及消費量。

經濟部強調，這次餐飲行銷補助方案以簡化的申請表格代替繁複的計畫書，餐飲業者只需上網依示填寫優惠促銷方案，即可快速完成申請，不需另外提送計畫書。

經濟部指出，此補助在受理第一週就有破萬件餐飲業者來申請行銷補助，業者詢問及申請意願非常踴躍，因此經濟部再向行政院爭取增列預算，也獲行政院通過再增列30億元，總計36億元，將可嘉惠更多餐飲業者。企業申請過程中或對補助方案有任何問題，可洽詢專線（02-2698-5809、02-2698-5810至5816），會有專職客服人員提供協助。