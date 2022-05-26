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受疫情衝擊！台灣行政院通過增列　餐飲業補助方案至36億元

經濟部：餐飲行銷補助方案在受理第一週就有破萬件餐飲業者來申請行銷補助，因此經濟部再向行政院爭取增列預算，嘉惠更多餐飲業者。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/26 15:25
照片來源：<a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=581753">Pixabay</a> 提供

照片來源：Pixabay 提供

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）台灣本土病例數持續攀升，降低民眾至餐廳用餐的意願，經濟部日前推出餐飲行銷補助方案，原編列預算6億元，因業者申請踴躍，行政院今（26）日通過再增列30億元經費，總計36億元，將可嘉惠更多餐飲業；經濟部表示，簡化的申請表格代替繁複的計畫書，可快速完成申請程序。

經濟部表示，4月餐飲業營業額為620億元，年減5.8%，結束連續6個月正成長，其中餐飲業雖有清明連假與好食券的促銷商機，受台灣本土確診案例增加，民眾減少聚餐宴會活動，甚至5月份母親節餐飲業的大檔期，也因受疫情影響來店客下降，營業大幅減少。

經濟部指出，依據今(2022)年5月16日勞動部公布資料，實施勞雇雙方協商減少工時的住宿餐飲業家數及人數分別為178家、1,396人，顯示餐飲業受疫情影響，是首當其衝。

經濟部還說，餐飲業行銷補助自5月16日開放申請，短短一週內已超過萬餘家業者提出申請，許多業者對行銷補助的需求殷切，並提醒該案申請期限至6月15日止，業者需提出具體的優惠促銷方案，例如優惠折抵、消費折扣、買一送一、消費送小菜等，經濟部將依業者行銷方案所需經費提供50%補助。舉例來說，以訂價100元的餐點為例，如果店家提供8折優惠，消費者可獲得20元的折扣優惠，店家少收的20元就會由政府補助10元，藉由消費優惠增加消費誘因，增加來客數及消費量。

經濟部強調，這次餐飲行銷補助方案以簡化的申請表格代替繁複的計畫書，餐飲業者只需上網依示填寫優惠促銷方案，即可快速完成申請，不需另外提送計畫書。

經濟部指出，此補助在受理第一週就有破萬件餐飲業者來申請行銷補助，業者詢問及申請意願非常踴躍，因此經濟部再向行政院爭取增列預算，也獲行政院通過再增列30億元，總計36億元，將可嘉惠更多餐飲業者。企業申請過程中或對補助方案有任何問題，可洽詢專線（02-2698-5809、02-2698-5810至5816），會有專職客服人員提供協助。
經濟部
餐飲業
行銷補助
行政院
疫情

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