死亡創單日新高！5/26台灣本土+81852　增104死、333例中重症

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增81,907例COVID-19確定病例，分別為81,852例本土個案及55例境外移入(26例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增104例死亡。



指揮中心表示，今日新增之81,852例本土病例， 39,020例男性，42,799例女性，33例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市(17,632例)，臺中市(9,944例)，桃園市(9,484例)，臺北市(9,062例)，高雄市(8,566例)，臺南市(5,871例)，彰化縣(3,281例)，屏東縣(2,623例)，新竹縣(2,282例)，宜蘭縣(2,041例)，苗栗縣(1,700例)，基隆市(1,690例)，新竹市(1,679例)，花蓮縣(1,291例)，雲林縣(1,105例)，南投縣(1,004例)，嘉義縣(920例)，臺東縣(749例)，嘉義市(522例)，澎湖縣(206例)，金門縣(182例)，連江縣(18例)。



指揮中心指出，今日新增104例本土病例死亡個案，為56例男性、48例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、49例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月23日，死亡日期介於5月13日至5月23日。





指揮中心說明，今日新增55例境外移入個案中，30例男性，25例女性；年齡介於10多歲至70多歲，感染國家為美國2例、調查中53例。入境日介於今年5月24日至5月25日。



指揮中心統計，截至目前國內累計1,640,271例確診，分別為12,723例境外移入、1,627,494例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1,658例COVID-19死亡病例，其中1,643例本土，個案居住縣市分布為新北市733例、臺北市493例、基隆市80例、臺中市52例、桃園市42例、高雄市39例、彰化縣35例、花蓮縣29例、臺南市23例、屏東縣19例、新竹縣及宜蘭縣各18例、臺東縣17例、雲林縣14例、南投縣9例、嘉義縣8例、苗栗縣6例、嘉義市5例、金門縣2例、新竹市1例；另15例為境外移入。