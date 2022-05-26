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李秉穎：快篩陰可能是偽陰性　2狀況須PCR確認

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/26 13:52
台大感染科醫師李秉穎提醒，快篩試劑有20%機會出現偽陰性，若有明顯症狀、接觸史且快篩陰，務必做PCR確認，符合風險因子者才能儘早用藥。

台大感染科醫師李秉穎提醒，快篩試劑有20%機會出現偽陰性，若有明顯症狀、接觸史且快篩陰，務必做PCR確認，符合風險因子者才能儘早用藥。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）今（26）日起，民眾使用家用快篩若檢測結果為陽性，經醫師判定後便確診。台大感染科醫師李秉穎提醒，快篩試劑有20%機會出現偽陰性，若有明顯症狀、接觸史且快篩陰，務必做PCR確認，符合風險因子者才能儘早用藥。

中央社報導，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人、台大感染科醫師李秉穎上午接受網路電台專訪時表示，快篩陽性的民眾如果符合風險因子，如65歲以上或有癌症、糖尿病、慢性腎病等病史，一定要就醫確診，儘早使用口服抗病毒藥物，畢竟風險族群染疫後重症、死亡率較高。

相較於快篩陽性者，李秉穎認為，快篩陰性的民眾更要提高警覺，因為快篩試劑有20%機會出現偽陰性，凡是有明顯症狀、接觸史的民眾，即便快篩陰性也務必到醫院做PCR，除了可能到處趴趴走造成他人染疫，萬一有危險因子，也無法及早治療。

指揮中心統計，國內累計15名兒童重症個案，年齡介於8個月至10歲，其中7例併發腦炎，且死亡率相當高。究竟兒童染疫後為何會腦炎比例這麼高？李秉穎說，國內過去沒有COVID-19流行經驗，只知道兒童染疫後可能出現神經相關併發症，對於細節並不清楚。他指出，根據國外經驗，感染COVID-19後也有可能影響腦幹，腦幹是生命中樞，一旦受影響就很嚴重，不見得救得回來。

這讓他聯想到1998年腸病毒71型大流行，某些兒童感染後，病毒會跑到腦幹造成肺水腫、急性心臟衰竭，短短1到2天就可能死亡。

李秉穎說，目前有醫界推測，孩童經呼吸道感染COVID-19病毒後，某些病毒可能經過顱神經直接連接到腦幹，造成腦部感染，但目前還不知道什麼時候才會進入腦部，說來就來，呼籲父母發現孩子出現抽搐、意識不清等異常症狀，一定要趕緊送醫，讓兒童接種COVID-19疫苗也能避免重症發生。
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