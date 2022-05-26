未入IPEF不等同被排除 鄧戴將於華府二度會面

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣未能於首輪被納入「印太經濟架構」（IPEF），引發各界對外交部的質疑。該部副發言人崔靜麟今（26）日澄清政府有積極作為，未入首輪名單不等同被排除在外。至於行政院政委鄧振中與美國貿易代表戴琪將於華府二度會面，相關細節由行政院經貿談判辦公室的團隊以及美國貿易代表署共同研議。

美國總統拜登（Joe Biden）23日於東京正式公布IPEF，13國成員包括美國、日本、印度、澳洲、汶萊、印尼、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、泰國和越南。儘管先前美國國務親卿布林肯（Antony Blinken）表示不會將台灣排除在外，台灣並未被納入首輪名單。

面對外界質疑，外交部副發言人崔靜麟澄清，自美國去年10月研議成立印太經濟架構，台灣已向美國政府充分表達參與意願，包括向白宮國安會、美國貿易代表署以及商務部等相關部會高級官員，雙方表達管道暢通。我國政府也透美國政府、學界、公協會、媒體等多重管道，隨時掌握印太經濟架構發展進程，爭取美國各界支持，強調台灣作為印太區域重要經濟體，以及參與印太經濟架構重要性，也因此爭取到美國參眾兩院跨黨派超過250位議員的支持。

崔靜麟表示，台美雙方過去數月一直對該項議題密切聯繫，美方事先也強調印太經濟架構的彈性與包容性，不會將特定區域排除在外。「美方雖然並未做出承諾，但是我們也在正式發布前不放棄，積極爭取參與。」

崔靜麟對於台灣未能成為IPEF創始會員表達遺憾，但也指出，美國總統拜登提及，未來將開放有意參與且致力達成相關目標的國家申請加入，「我方雖然未在納入首輪名單，但不表示被排除在印太經濟架構之外」。

崔靜麟也提及，美國貿易代表戴琪（KatherineTai）、美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也在近日表公開達對台灣經貿夥伴關係的高度重視，強調美方將在近幾個星期，與台灣共尋提升雙邊經貿關係的具體作為，這與IPEF進程同時並進。外交部與國內相關經貿部會將繼續通力合作，尋求深化雙邊的合作的具體策略與路徑，積極爭取加入IPEF以有效參與印太區域經貿的新秩序。

至於昨日外交部政務次長田中光在立法院透露，行政院政委鄧振中與戴琪將於華府二度會面，崔靜麟表示外交部樂見雙方高層積極交流，至於再度會晤時間、具體安排、談話內容等將由行政院經貿談判辦公室的團隊以及美國貿易代表署共同研議，外交部將積極配合協助辦理。