鼓勵民眾響應綠生活　台灣麥當勞6月起自備飲料杯現折5元

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為鼓勵消費者自備飲料杯，台灣麥當勞26日宣布，自6月1日起，凡消費者自備飲料杯至餐廳購買飲料，皆可現折5元，希望透過即時的現金折抵回饋，吸引更多消費者響應，減少一次性廢棄物。

綜合媒體報導，為減少一次性塑膠產品，行政院環保署日前宣布，自2022年7月1日起，民眾自備飲料杯到連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場買飲料時，至少可享新台幣5元價差；並授權地方政府在2024年底前提報限用一次用飲料杯實施期程。

台灣麥當勞為響應該政策，今日宣布，從6月1日起，凡消費者自備飲料杯至餐廳購買飲料或套餐等，無論大中小杯，皆可現折5元，希望透過現金折抵回饋，吸引更多消費者響應，減少一次性廢棄物。

考量餐廳操作程序，麥當勞提醒，只有「非一次用飲料杯」購買飲料，才享有優惠，且自備飲料杯的消費者，須透過餐廳櫃檯或得來速點餐結帳，經服務人員確認杯子材質與尺寸適用後，即可抵用。因此，如果消費者是用寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等容器，恕無法協助盛裝與提供優惠。

同時，麥當勞表示，原本的環保杯集點活動將進行至5月31日，累積點數則可兌換至6月底，請消費者留意手邊的集點卡，以確保自身權益。

另外，麥當勞說，去年起與在地社會企業「好盒器」合作，於台南、台北的市區街邊或交通節點，共設置6台「循環杯自助租還站」，方便消費者借用乾淨、消毒過的循環杯，或歸還使用過的杯子。6月1日起，消費者若忘了自備飲料杯，亦可透過「循環杯自助租還站」借用。