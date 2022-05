〈時評〉總統的條件：說出重話，開創新局，不默而生，歷史留名

「侵略罪(破壞和平)」Crime of aggression (against peace)、「反人類罪」 Crime against humanity、「戰爭罪」Conventional war crime,這三個罪名是1945-1946年紐倫堡大審及東京審判兩場對德國、日本「軸心國」發動第二次世界大戰的究責法庭所使用的起訴文本。2022年,在世人面前,俄羅斯侵略烏克蘭,發動戰爭,並屠殺無辜,已經犯下三種重罪。俄羅斯所提藉口「神聖不可分割領土」企圖將侵略行動搞成平亂甚至是解放,戰爭一開始把烏克蘭政府説成「納粹」「法西斯」「種族滅絕」,原本是為成功佔領烏克蘭之後,美化行動為自己辯護所準備的託辭,現在戰役敗象已露。普丁與其將領、外交官,準備面對未來國際刑事法庭起訴。

這是「預知明日紀事」的第一個世界變局,從聯合國到民主國家聯盟都心知肚明的默契。第二個世界變局則是「假設性」的危機,中共侵略台灣。這個危機,在這次美國總統拜登「國是訪問」日本,並與其他12國共同發起「印太經濟架構IPEF」時,說明得很淸楚,因為「維持台灣海峽的和平安全現狀」事關全球GDP40%的經濟發展,因為「台灣有事就是日本有事(日本前後任首相用語)」,而美日安保條約的內容是「日本有事就是美國有事」,美國所建立的民主國家各種同盟所銜接的是「美國有事,就是歐、英、加、澳、印有事,甚至東協有事」,這次日本峰會,所建立的主題是「維護和平現狀,持續發展民主自由經濟」而台灣海峽的自由航行現狀是全球民主自由經濟之命脈所在,因為這些國家經貿所需的海空運輸,每日共有超過一千架、艘次貨機、貨櫃輪、油輪、化學船必須經過台灣海峽,而且沒有繞路或其他路線可以替代。

所以「中共侵略台灣」一旦成真,台灣海峽淪為中共內海,等於全球經貿成了「上海封城」,所有民主國家準備跳樓。這個危機已經不是「周邊有事」而是「唇亡齒寒」。

「中共侵略台灣」等於是對全球民主國家宣戰。了解這個背景就知道為什麼,美國總統拜登在東京與日本首相岸田文雄在面對全球記者會時,要清楚宣示面對中共武力犯台,「我們會出兵保衛台灣」,並說「這是我們的承諾」。因為,這是全球民主自由國家的期待,做為盟主的美國要公開承諾,保護台灣,保衞台灣海峽,事關全球利益。這是做為總統的條件,說出重話,開創新局,不默而生,歷史留名。

而緊接著,可見的未來,大審普丁「侵略罪」、「反人類罪」及「戰爭罪」馬上上演,對中共及習近平來説,他們想搞「侵略台灣」,普丁的命運就是他們的未來。

當拜登指出「我們會出兵保衛台灣」,並說「這是我們的承諾」,背後就是說「侵略台灣就是侵犯美國」,不用說,結果就是「侵略罪」、「反人類罪」、「戰爭罪」究責追訴到底。

有些隨著中共起舞的境內外媒體一直在製造「拜登又失言」的自欺欺人,把行政官員說「美國對台政策沒有改變」說成是「糾正拜登錯誤」的澄清,根本是可笑的鬧劇。

「美國的對台政策」自1979年用國內法創「台灣關係法」以來,其核心精神就沒有改變過,維護美國在台灣海峽這個區域的所有利益。當「中共侵略台灣」時,橫向切斷台海自由航行,當然也侵害了美國利益(現在還侵害了全球利益),美國怎麼會不出兵?

烏克蘭問題,美國不出兵但「出手」。因為黑海不是台海,沒有直接利益相關。阿富汗問題,美國撤軍,因為出兵已經不利於美國。看看,美國撤軍不到一年,美國已經重返世界唯一超強。美國是政治精算師大國,怎麼有「失言」問題,只有解讀者自己頭腦不好或美語不好的問題。

在這個大時代,特別是數位巨量資料庫及高速算力時代,任何講話(或沒講話)都留有紀錄,演算法也都蒐找得到。所以政治人物要小心發言,也許是這個原因,到目前為止,台灣總統對這個歷史性的東京峰會都還沒有發表任何「國是談話」。

每個總統都有自己的風格,如果是李登輝,他可能在東京峰會一結束就發表預測準確的「台灣宣言」針對拜登談話發表千字文,宣告「新時代的台灣」已經到來。如果是陳水扁,他會馬上召開國際記者會,表達台灣主權獨立不容侵犯立場,並開放記者「問到飽」。如果是馬英九,他會從抽屜拿出「九二共識,一中各表」再說一遍。現在就等蔡總統了。