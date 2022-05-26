〈時評〉總統的條件：說出重話，開創新局，不默而生，歷史留名

「侵略罪（破壞和平）」Crime of aggression (against peace)、「反人類罪」 Crime against humanity、「戰爭罪」Conventional war crime，這三個罪名是1945-1946年紐倫堡大審及東京審判兩場對德國、日本「軸心國」發動第二次世界大戰的究責法庭所使用的起訴文本。2022年，在世人面前，俄羅斯侵略烏克蘭，發動戰爭，並屠殺無辜，已經犯下三種重罪。俄羅斯所提藉口「神聖不可分割領土」企圖將侵略行動搞成平亂甚至是解放，戰爭一開始把烏克蘭政府説成「納粹」「法西斯」「種族滅絕」，原本是為成功佔領烏克蘭之後，美化行動為自己辯護所準備的託辭，現在戰役敗象已露。普丁與其將領、外交官，準備面對未來國際刑事法庭起訴。

這是「預知明日紀事」的第一個世界變局，從聯合國到民主國家聯盟都心知肚明的默契。第二個世界變局則是「假設性」的危機，中共侵略台灣。這個危機，在這次美國總統拜登「國是訪問」日本，並與其他12國共同發起「印太經濟架構IPEF」時，說明得很淸楚，因為「維持台灣海峽的和平安全現狀」事關全球GDP40%的經濟發展，因為「台灣有事就是日本有事（日本前後任首相用語）」，而美日安保條約的內容是「日本有事就是美國有事」，美國所建立的民主國家各種同盟所銜接的是「美國有事，就是歐、英、加、澳、印有事，甚至東協有事」，這次日本峰會，所建立的主題是「維護和平現狀，持續發展民主自由經濟」而台灣海峽的自由航行現狀是全球民主自由經濟之命脈所在，因為這些國家經貿所需的海空運輸，每日共有超過一千架、艘次貨機、貨櫃輪、油輪、化學船必須經過台灣海峽，而且沒有繞路或其他路線可以替代。

所以「中共侵略台灣」一旦成真，台灣海峽淪為中共內海，等於全球經貿成了「上海封城」，所有民主國家準備跳樓。這個危機已經不是「周邊有事」而是「唇亡齒寒」。

「中共侵略台灣」等於是對全球民主國家宣戰。了解這個背景就知道為什麼，美國總統拜登在東京與日本首相岸田文雄在面對全球記者會時，要清楚宣示面對中共武力犯台，「我們會出兵保衛台灣」，並說「這是我們的承諾」。因為，這是全球民主自由國家的期待，做為盟主的美國要公開承諾，保護台灣，保衞台灣海峽，事關全球利益。這是做為總統的條件，說出重話，開創新局，不默而生，歷史留名。

而緊接著，可見的未來，大審普丁「侵略罪」、「反人類罪」及「戰爭罪」馬上上演，對中共及習近平來説，他們想搞「侵略台灣」，普丁的命運就是他們的未來。

當拜登指出「我們會出兵保衛台灣」，並說「這是我們的承諾」，背後就是說「侵略台灣就是侵犯美國」，不用說，結果就是「侵略罪」、「反人類罪」、「戰爭罪」究責追訴到底。

有些隨著中共起舞的境內外媒體一直在製造「拜登又失言」的自欺欺人，把行政官員說「美國對台政策沒有改變」說成是「糾正拜登錯誤」的澄清，根本是可笑的鬧劇。

「美國的對台政策」自1979年用國內法創「台灣關係法」以來，其核心精神就沒有改變過，維護美國在台灣海峽這個區域的所有利益。當「中共侵略台灣」時，橫向切斷台海自由航行，當然也侵害了美國利益（現在還侵害了全球利益），美國怎麼會不出兵？

烏克蘭問題，美國不出兵但「出手」。因為黑海不是台海，沒有直接利益相關。阿富汗問題，美國撤軍，因為出兵已經不利於美國。看看，美國撤軍不到一年，美國已經重返世界唯一超強。美國是政治精算師大國，怎麼有「失言」問題，只有解讀者自己頭腦不好或美語不好的問題。

在這個大時代，特別是數位巨量資料庫及高速算力時代，任何講話（或沒講話）都留有紀錄，演算法也都蒐找得到。所以政治人物要小心發言，也許是這個原因，到目前為止，台灣總統對這個歷史性的東京峰會都還沒有發表任何「國是談話」。

每個總統都有自己的風格，如果是李登輝，他可能在東京峰會一結束就發表預測準確的「台灣宣言」針對拜登談話發表千字文，宣告「新時代的台灣」已經到來。如果是陳水扁，他會馬上召開國際記者會，表達台灣主權獨立不容侵犯立場，並開放記者「問到飽」。如果是馬英九，他會從抽屜拿出「九二共識，一中各表」再說一遍。現在就等蔡總統了。