Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

美國CDC：1/5新冠康復者出現「長新冠」後遺症　以呼吸道系統、肌肉疼痛最常見

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/26 11:17
根據美國CDC於本週發表的研究，在美國曾經感染新冠肺炎的成人中，有五分之一都罹患了「長新冠」。（圖／pixabay）

根據美國CDC於本週發表的研究，在美國曾經感染新冠肺炎的成人中，有五分之一都罹患了「長新冠」。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據美國疾病管制與預防中心（CDC）於本週發表的研究，在美國曾經感染新冠肺炎的成人中，有五分之一都罹患了「長新冠」，也就是與病毒感染有關的長期性疾病。

CDC使用2020年3月至2021年11月間美國18歲以上成人的電子健康記錄數據來評估康復患者26種通常歸因於「長新冠」的發生率，並與沒感染過新冠的族群發病率進行比較。

結果發現，總體來說有38.2%的康復者出現「長新冠」，若以年齡來細分，18至64歲康復者有35.4%罹患「長新冠」，對照組僅有14.6%，65歲以上有45.4%，對照組為18.5%。

根據這些數據精算後，CDC估計，18至64歲族群中，有五分之一的康復者罹患至少一種「長新冠」，而65歲以上長者的比例則提升至四分之一。

所謂「長新冠」包含心、肺、腎臟、心血管相關、腸胃、神經和心理健康等疾病，與未感染者相比，康復者罹患呼吸道和肺部疾病的風險幾乎高兩倍。而最常見的「長新冠」是呼吸道系統和肌肉骨骼疼痛等。

以年齡層來區分，18至64歲的族群比年長者更易出現心律不整、肌肉骨骼疼痛，65歲以上長者則較常有腎衰竭、血栓、腦血管疾病、神經系統疾病和心理疾病等。

研究人員提醒，對於年長族群來說，若出現神經系統相關的「長新冠」需特別注意，有可能會因這些疾病而提早老化而成為需要長照的對象。至於壯年族群染疫後，就算康復了也可能影響日後勞動力，並對其家庭經濟產生長期影響。
長新冠
新冠肺炎
美國疾病管制與預防中心
美國CDC

相關新聞

【5/25台灣本土89352　中重症+191】兒童重症累計15例　含7例腦炎　羅一鈞：小孩接種疫苗可預防重症
【5/25台灣本土89352　中重症+191】兒童重症累計15例　含7例腦炎　羅一鈞：小孩接種疫苗可預防重症
2022/05/25 14:34
看不到清零終點 Airbnb退出中國市場
看不到清零終點 Airbnb退出中國市場
2022/05/24 16:42
【5/24台灣新冠本土+82,363】累積四兒童死於腦炎 羅一均籲家長注意病徵
【5/24台灣新冠本土+82,363】累積四兒童死於腦炎 羅一均籲家長注意病徵
2022/05/24 14:48
公費清冠一號哪裡有？全台醫院、診所庫存量看這裡
公費清冠一號哪裡有？全台醫院、診所庫存量看這裡
2022/05/23 16:58
【5/23台灣本土+66247】增40死　含2名幼兒　1歲童家中昏迷送醫急救無效
【5/23台灣本土+66247】增40死　含2名幼兒　1歲童家中昏迷送醫急救無效
2022/05/23 14:20

更新時間 : 2022-05-26 12:11 GMT+08:00

最受歡迎

台北市第13期疫苗預約平台5/24起預約　新增5至11歲的兒童BNT共7232名額
台北市第13期疫苗預約平台5/24起預約　新增5至11歲的兒童BNT共7232名額
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
健保卡一插就可知患者身分　新增提示含「快篩陽＝確診」、「居家隔離」等4類對象
健保卡一插就可知患者身分　新增提示含「快篩陽＝確診」、「居家隔離」等4類對象
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
5/26起「快篩陽＝確診」全民適用！陳時中：仍須經醫師診療確認　6種情況可PCR採檢
5/26起「快篩陽＝確診」全民適用！陳時中：仍須經醫師診療確認　6種情況可PCR採檢
輝瑞口服藥並用禁忌多！醫師解答一次看
輝瑞口服藥並用禁忌多！醫師解答一次看
5至11歲兒童未打疫苗　住院率飆兩倍以上！台大醫：接種疫苗利大於弊　快趕在5月下旬接種
5至11歲兒童未打疫苗　住院率飆兩倍以上！台大醫：接種疫苗利大於弊　快趕在5月下旬接種
中正紀念堂車來速5/17啟動　日驗1200人　柯文哲：請別爽約　資源很寶貴
中正紀念堂車來速5/17啟動　日驗1200人　柯文哲：請別爽約　資源很寶貴