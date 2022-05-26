美國CDC：1/5新冠康復者出現「長新冠」後遺症　以呼吸道系統、肌肉疼痛最常見

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據美國疾病管制與預防中心（CDC）於本週發表的研究，在美國曾經感染新冠肺炎的成人中，有五分之一都罹患了「長新冠」，也就是與病毒感染有關的長期性疾病。

CDC使用2020年3月至2021年11月間美國18歲以上成人的電子健康記錄數據來評估康復患者26種通常歸因於「長新冠」的發生率，並與沒感染過新冠的族群發病率進行比較。

結果發現，總體來說有38.2%的康復者出現「長新冠」，若以年齡來細分，18至64歲康復者有35.4%罹患「長新冠」，對照組僅有14.6%，65歲以上有45.4%，對照組為18.5%。

根據這些數據精算後，CDC估計，18至64歲族群中，有五分之一的康復者罹患至少一種「長新冠」，而65歲以上長者的比例則提升至四分之一。

所謂「長新冠」包含心、肺、腎臟、心血管相關、腸胃、神經和心理健康等疾病，與未感染者相比，康復者罹患呼吸道和肺部疾病的風險幾乎高兩倍。而最常見的「長新冠」是呼吸道系統和肌肉骨骼疼痛等。

以年齡層來區分，18至64歲的族群比年長者更易出現心律不整、肌肉骨骼疼痛，65歲以上長者則較常有腎衰竭、血栓、腦血管疾病、神經系統疾病和心理疾病等。

研究人員提醒，對於年長族群來說，若出現神經系統相關的「長新冠」需特別注意，有可能會因這些疾病而提早老化而成為需要長照的對象。至於壯年族群染疫後，就算康復了也可能影響日後勞動力，並對其家庭經濟產生長期影響。