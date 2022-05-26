海洋委員會與東華大學攜手合作 共創台灣海洋事務合作

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為提升海洋相關領域應處能力，海洋委員會25日與國立東華大學簽署合作備忘錄，雙方就海洋水質監測、海洋菌種、海洋深層水研究與應用等海洋相關領域合作事宜交換意見，盼藉由結合學校與行政機關的能量，共同推動海洋事務合作。

海洋委員會政務副主委蔡清標表示，海洋事務經緯萬端，涉及層面廣泛多元，需具備跨域能力，始得妥處各類複雜議題，未來將與國立東華大學保持密切聯繫，務實推動各領域合作。

東華大學與國立海洋生物博物館合作設立海洋科學學院，培育海洋生物生態及生技產業之研究人才，該校藉由地利之便發展台灣東部與海洋相關的研究，包括海洋生態、海洋能源發展與運用、深層海水應用等研究面向，期盼透過這次合作備忘錄的簽署，互相分享相關資源及交流合作。

海洋委員會自2018年4月成立以來，積極投入各項海洋事務工作，包含海洋法制的建構、海洋產業的振興及海洋文化的型塑，並陸續於2019年頒訂海洋基本法，2020年通過「國家海洋政策白皮書」，作為台灣推動整體海洋政策藍圖，行政院從2020年起推動「向海致敬」政策，利用「開放、透明、服務、教育、責任」等五大政策主軸，使我國海域達到「原則開放、有效管理」目標，海洋新興產業及各領域海洋事務已日漸多元。

海洋委員會與國立東華大學簽署合作備忘錄大合照。(照片由海洋委員會提供)